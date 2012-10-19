استقلال کنگره ملی وکلا نباید خدشه دار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جندقی کرمانی پور ظهر جمعه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه آیت الله آملی لاریجانی قبل از منصوب شدن به سمت ریاست قوه قضاییه با استقلال کانون وکلا موافق بود، اظهار داشت: در دیداری که مدتها پیش با آیت الله آملی لاریجانی قبل از اینکه به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شوند داشتیم به این نتیجه رسیدیم که وی با استقلال کانون وکلا موافق هستند و باور دارند که باید طرح لایحه قانون وکالت رسمی لغو شود و برای این کار باید مراتب از طریق قانونی پیگیر شود.

وی در بخش دیگر صحبتهای خود به هدف از تشکیل کنگره ملی وکلا اشاره کرد و در این رابطه افزود: کنگره ملی وکلای دادگستری می تواند با قوت در کنار دیگر نهادهای اجتماعی همچون یک نهاد ملی حاضر شود و در ان اقدامات موثری برای استقلال وکلا پرداخته شود.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه از نمایندگان مختلف همچنین در کمسیون قضایی در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا دعوت شده است، گفت: از نمایندگان مجلس در استانهای مختلف از جمله کمسیون قضایی مجلس در این اجلاس دعوت به عمل آمد تا مشکلات استقلال وکلا را در کنار آنها به مشورت گذاشته شود.

وی تاکید کرد: برای رسیدگی به لایحه قانون وکالت رسمی که مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری است، تماس هایی با نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه داشتیم همچنین اخیرا نامه ای برای رییس قوه قضاییه نوشته ایم تا ترتیب یک ملاقات شخصی برای رسیدگی به این موضوع فراهم شود.

