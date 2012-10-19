رشادت نیروهای امنیتی و بسیجی چابهار مانع رسیدن تروریستها به اهدافشان شد

رجبعلی شیخ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات حادثه تروریستی امروز جمعه در بندر چابهار اظهار داشت: ماموران انتظامات مسجد امام حسین (ع)در یکی از وروردی های ایست و بازرسی منتهی به محل برگزاری نماز جمعه به یک نفر که لباس مبدل نظامی بر تن داشته مشکوک می شوند.

وی گفت: فرد تروریست پس از شناسایی اقدام به فرار کرد که مورد تعقیب ماموران قرار گرفته و پس از بی توجهی به فرمان ایست و تیر اخطار هوایی، مورد هدف گلوله قرار می گیرد و سپس جلیقه انفجاری منفجر می شود.

وی افزود: متاسفانه دو بسیجی سلحشور که یکی شیعه و دیگری اهل تسنن بودند، به دلیل نزدیکی با عامل تروریستی با فاصله زمانی از یکدیگر به شهادت رسیدند.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین استوار محمد رضا حسین آبادی از ماموران نیروی انتظامی حاضردر محل نیز که قصد کمک به نیروهای بسیجی را داشت بر اثر اصابت ترکش های انفجاری مصدوم شده است.

وی افزود: سه نفر خواهر و برادر نیز که قصد عبور از خیابان را داشتند به دلیل موج انفجار و اصابت ترکش بمب زخمی و شوکه شدند که تحت درمان قرار گرفتند.

شیخ زاده بیان داشت: دشمن قصد دارد با این اعمال ننگین خود میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند اما باید بداند که ملت یکپارچه با هوشیاری خود هیچگاه اجازه چنین کاری را به آنان نخواهد داد.