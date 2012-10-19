کانون وکلا به استقلال نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، افتخار جهرمی ظهر جمعه در نشست خبری که در پس از برگزاری دومین اجلاس کنگره ملی وکلا برگزار شد با اذعان بر این مطلب که قوه قضاییه نباید بیش از این حد در کار کانون وکلای دادگستری دخالت کند، اظهار داشت: اکثر نظارتها بر عملکرد کانون وکلا و همچنین تایید وکلای دادگستری بر عهده قوه قضاییه است و من جایز نمی دانم که بیش از این دیگر این نهاد بر رفتار وکلای دادگستری دخالت داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر لایحه قانون وکالت رسمی به تصویب برسد می توان گفت دیگر استقلال و کرامتی برای وکلا نمی ماند و این مسئله سبب می شود تا وکالت به یک پروسه کاملا دولتی تبدیل شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این موضوع که این لایحه در کمسیون فرعی لوایح دولت مطرح است، اظهارداشت: این لایحه در کمسیون فرعی لوایح دولت مطرح است و در آنجا ماده به ماده مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی گفت: متاسفانه با توجه به حساس بودن این لایحه از کانون وکلا برای ایراد نظر دعوت به عمل نیامده و اکثر کسانی که به رسیدگی این لایحه می پردازند از دستگاههای دولتی هستند.

جهرمی با تاکید بر اینکه این لایحه استقلال وکلا را هدف قرار داده، متذکر شد: ما همواره امیدوار برای به نتیجه رسیدن یعنی نقض این لایحه در هنگام تصویب آن هستیم، زیرا در غیر این صورت دیگر می توان گفت که وکلای دادگستری تابع دولت هستند و آن مقدار استقلالی هم که وجود داشت از بین می رود.

وی با بیان این مطلب که ارتباط های خوبی برای رسیدگی به این موضوع تا کنون برقرار شده، گفت: تا کنون توانستیم تا با بسیاری از کسانی که دست اندر کار در این لایحه هستند ارتباط مثمر ثمر برقرار کنیم.

رئیس کانون وکلای مرکز یادآور شد: در نهایت می توانم یادآور شوم که مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را با استفاده از نمایندگان در صحن مورد بررسی قرار دهند آنچه صلاح مملکت و مردم است را مورد تصویب قرار دهد.