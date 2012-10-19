به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات با اشاره به اینکه مشکل اصلی مردم در درجه اول بالا رفتن قیمت‌ها و همچنین مسئله اشتغال است، افزود: در طول سی و سه سال انقلاب خطرهایی از این بزرگتر پیش آمد و کشور ما به لطف خدا از این خطرها به سلامت عبور کرد و اینها چیزی نیست که جمهوری اسلامی نتواند آنها را حل کند.



وی همچنین در خصوص مسئله تحریم کشور گفت: امروز دشمنان ما مسئله تحریم را بزرگ جلوه می‌دهند. بعضی‌ها هم با دشمنان ما هم زبان می‌شوند و به این مسئله دامن می‌زنند. تحریم مسئله‌ای نیست که امروز یا دیروز مطرح شده باشد بلکه از اول انقلاب اسلامی وجود داشته است.



امام جمعه قنوات ادامه داد: غربی‌ها وانمود می‌کنند که اگر ملت ایران از انرژی هسته‌ای که حق مسلم شان است، صرف نظر کنند تحریم‌ها برداشته خواهد شد، حال آنکه این ادعا دروغی بیش نیست و آنها با اصل نظام و دین اسلام مخالفند و انرژی هسته‌ای و امثال آن را دستاویز و بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف شوم خود قرار داده‌اند.



وی ادامه داد: امروز ملت ایران همچون گذشته با ایستادگی و مقاومت و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری با تمام قدرت به راه خود ادامه خواهد داد و در این جنگ اقتصادی بار دیگر حسرت عقب نشینی از اهداف آرمانی ملت ایران را به دل آنها خواهد گذاشت.



حجت الاسلام منتظری موحد در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند عالم ومبارز حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: رژیم منحوس پهلوی که به نقش اهمیت ایشان در مبارزات مردم علیه رژیم پی برده بود درصدد از میان برداشتن چنین شخصیت گرانمایه‌ای بود و عوامل رژیم در نهایت طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده ایشان را همچون اجداد بزرگوارش مسموم کرده و به شهادت رساندند.



وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت مظلومانه زائرین خانه خدا اظهار داشت: در این حادثه جانسوز قلب انسان‌های آزاده از شرح و وصف آن به درد می‌آید و این جنایت در جمعه خونین مکه در حرم امن الهی آن قدر فجیع بود که برای مرتکبان و بانیان آن جز لکه ننگ ابدی در صفحات تاریخ و فضاحت و رسوایی نزد ملت ها اثری از خود باقی نگذاشت.