نتایج رقابت های هندبال نوجوانان کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های هندبال نوجوانان پسر باشگاه های کشور "گروه ب" که از پنج شنبه کار خود را در مجموعه ورزشی شهید اکبری شاهرود شروع کرده در روز دوم خود تا شامگاه جمعه با چهار بازی ادامه داشت.

در این دور از مسابقات ایران خودرو دیزل مازندران 21 بر 18 فرش الماس کرمان را شکست داد، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 38 بر 24 از سد تیم خیبر اراک گذشت، هیئت هندبال فارس 19 بر 24 مغلوب پیشگامان کویر یزد شد و مجموعه زنجیره ای کات شاهرود 21 بر 12 بر تیم هیئت هندبال برازجان غلبه کرد.

در این دوره از رقابت ها 12 تیم از استان های فارس، اصفهان، مازندران، بوشهر، چارمحال و بختیاری، سمنان، گلستان، هرمزگان، کرمان، یزد، مرکزی و خراسان رضوی به رقابت می پردازند.

تیم های شرکت کننده در این رقابت ها در چهار گروه سه تیمی به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت می پردازند و از هرگروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کند.

این مسابقات تا دوم آبان ماه به طول می انجامد.