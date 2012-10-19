ترکیه بار دیگر سوریه را گلوله باران کرد/داوداوغلو خواستار مداخله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اقدام ترکیه در شلیک گلوله توپ به سوی سوریه، پس از تنش ایجاد شده میان دو کشور در اوایل ماه اکتبر انجام شد.

در همین رابطه روزنامه گاردین در شماره امروز خود گزارش داد که "احمد داوداوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه خواستار مداخله کشورهای دیگر در سوریه شده است.

به نوشته گاردین، ترکیه از کشورهای آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی خواسته تا دست به اقدام فوری در سوریه بزنند.

این درخواست ترکیه در حالی است که "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل برای برقرای آتش بس در سوریه تلاش می کند که این تلاشها از حمایت گسترده ایران و برخی کشورهای دیگر برخوردار شده است.