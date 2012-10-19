به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورمند پس از تساوی یک بریک تیمش برابر فولاد خوزستان در مورد اینکه حسین فرکی اعتقاد داشت تیم فولاد موقعیتهای بسیاری را روی دروازه گهر ایجاد کرده و شایسته پیروزی بوده است، گفت: من به نظرات همه احترام میگذارم ولی تیم ما با توجه به امکانات، نفرات و مهره چینی بسیار تاکتیکی بود و اگر اینگونه نبود نتیجهای غیر از این رقم میخورد.
وی با یادآوری اینکه تیمش تا دقایق تلف شده از فولادخوزستان پیش بوده است، افزود: من هیچ وقت به داور اعتراض نمیکنم اما این دومین دیدار ماست که در آن زمانهای اضافه را اشتباه محاسبه میکنند. شما این مسابقه و بازی ما برابر صبا را کنترل کنید و ببینید آیا پنج دقیقه وقت تلف شده داشته است یا نه.
سرمربی موقت تیم گهر اضافه کرد: در برخی بازیها شاهد وقت کشی بسیاری هستیم اما در نهایت خیلی خوب که محاسبه میشود سه دقیقه وقت تلف شده میگیرند. متاسفانه در این دو دیدار ما در ثانیههای پایانی گل خوردیم و در حالی که مستحق تساوی نبودیم امتیازهای ارزشمندی را از دست دادیم.
وی با بیان اینکه تیمش در این دیدار وقت کشی نکرده و تمارضی هم از سوی شاگردانش صورت نگرفته است، گفت: واقعا نمیدانم این پنج دقیقه وقت اضافه را داوران از کجا آوردهاند! اگر من هم تیمم یک بر صفر عقب بود، تیم پرامکاناتی داشتم، روی نیمکت تیم من مهرههای خیلی خوبی نشسته بودند، از نظر مالی تمکین بودم، با خیال راحت و بدون استرس و مشکل به تمرینات میآمدم، مطمئنا دوست داشتم داور 180 دقیقه زمان برای بازی در نظر بگیرد!
پورمند که این صحبتها را در پاسخ به حرفهای حسین فرکی مطرح کرد، ادامه داد: فولاد تیمی قابل احترام است که از لحاظ ساختاری و پرورش جوانان سالهاست در فوتبال فعالیت میکند. من برای این تیم و دست اندرکارانش آرزوی موفقیت میکنم اما تیم ما ساختار ندارد. نمیتوانیم از نفرات امید و جوان استفاده کنیم چون این تیمها را نداریم اما با توجه به تعداد نفرات فوق العاده بودیم. تلاش بازیکنان و تحمل این همه فشار از سوی آنها قابل تقدیر است.
سرمربی موقت تیم گهر با اشاره به اینکه این تیم جزو خانوادهاش است و نمیتواند اسرار آن را فاش کند، تصریح کرد: خیلی سختی میکشیم. بازیکنانم تحت فشار هستند و من خدا را شکر میکنم در جریان بازی عکس العملهای بدی نسبت به سایر بازیکنان و داور انجام نمیدهم.
وی که این صحبتها را در پاسخ به این سئوال که چرا علیرضا محمد و محمد پروین پس از تعویض به کادر فنی اعتراض کردند بیان میکرد، افزود: خوشبختانه از لحاظ تعداد کارت زرد نسبت به بازیهای گذشته بهتر شدهایم درحالی که این همه فشار روی بازیکنان ما وجود دارد. اگر هم امروز کارت زردی گرفتیم به خاطر کم لطفی داور بود. بازیکنانم فشارهای زیادی را متحمل میشوند اما خوشبختانه در زمین بسیار منضبط هستند.
وی صحبتهایش را این گونه ادامه داد: اگر مالک باشگاه گهر مشخص شود بسیاری از مشکلاتمان حل میشود. در 48 ساعتی که آقای هدایتی آمد 20 درصد قراردادها پرداخت شد و قرار بود 10 درصد دیگر هم به بازیکنان و کادر فنی پرداخت شود. اگر محل اسکان یا مشکلات کوچک تیم حل شود ما بهتر از این خواهیم شد اما متاسفانه اتفاقاتی افتاد که به تیم ما ضربه زد. الان نمیدانم راه این تیم به کجا میکشد. من چهار ماه تحت فشار بودم و دیگر خسته شدهام.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "با این شرایط قصد استعفا دارید؟"، تاکید کرد: من نمیدانم باید به چه کسی استعفا بدهم. مالک باشگاه چه کسی است. هدایتی میآید یا نه. نمیدانم با چه کسی باید صحبت کنم. ما از این بازی تا آن بازی وعده میشنویم و سختی میکشیم.
وی با تشکر از آیت الله زاده که اردوی خوبی برای تیمش پیش از بازی با فولاد خوزستان تدارک دیده است، اضافه کرد: من نمیدانم چرا در این فوتبال جلوی پای افرادی که علاقهمند هستند سرمایه گذاری کنند سنگ اندازی میکنند و با این کارها باعث دلسردی این افراد میشوند. من از هدایتی و آیت الله زاده تشکر میکنم اما سئوالم این است چرا این فوتبال که باید باعث نزدیکی دلها شود باعث کدورت میشود و منافع شخصی افراد تا کجا باید این تنشها را ادامه دهد؟!
وی بار دیگر با بیان اینکه "نگرانم بازیکنان گهر در زمین کنترل خود را از دست دهند"، ادامه داد: چهار ماه است یک نفر پیدا نمیشود مشکلات تیم گهر را برطرف کند. آیا استان لرستان مسئول ورزش ندارند که پا در میانی کنند؟ تیم مربوط به استان لرستان است اما نمیدانم چرا به احساسات مردم توجه نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: شما نمیدانید در این سه هفته چه به ماگذشت. هر روز یک خبر بد میشنیدیم و تا روحیه بازیکنان را بالا میبردیم خبرهایی میآمد که دوباره آنها افت میکردند. نمیدانم چه دستی در کار است که چنین اتفاقاتی رخ میدهد.
سرمربی موقت تیم گهر در پایان گفت: کاری از دست هیات فوتبال هم بر نمیآید. باید مسئولان فدراسیون، وزیر ورزش و یا مسئولان استان لرستان مشکلات تیم گهر را حل کنند. حال من باشم یا نباشم مهم نیست. بحث مهم این است که تیم موفق باشد. واقعا دیگر برایم کافی است. میخواهم درسم را ادامه دهم و امیدوارم کسی باید تا تیم رنگ آرامش را ببیند.
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