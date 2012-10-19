مراسم افتتاحیه سومین دوره فستیوال هنرهای رزمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات شامگاه امروز جمعه با حضور مسئولان فدراسیون جهانی، مسئولان فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران و محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران در سالن چند منظوره جزیره کیش برگزار شد.

در این مراسم ابتدا محمد نوحی رئیس فدراسیون ورزش‌‌های رزمی ایران پیام خوش آمد خود و مسئولان ورزش کشورمان را قرائت کرد و پس از آن رئیس فدراسیون جهانی طی سخنانی از ایران به خاطر برگزاری این فستیوال تشکر و ابراز امیدواری کرد شاهد رقابت‌های جذابی باشیم.

محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک نیز که در غیاب محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم سخنرانی می‌کرد، ابراز امیدواری کرد تیم‌های شرکت کننده رقابت‌های خوبی را در پیش داشته باشند.

سومین دوره فستیوال جهانی هنرهای رزمی روزهای 27 مهرماه تا اول آبان به میزبانی جزیره کیش برگزار خواهد شد.