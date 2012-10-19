  1. ورزش
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

با حضور محمد علی آبادی؛

مراسم افتتاحیه سومین دوره فستیوال هنرهای رزمی برگزار شد

مراسم افتتاحیه سومین دوره فستیوال هنرهای رزمی برگزار شد

سومین دوره فستیوال جهانی هنرهای رزمی شامگاه جمعه با حضور رئیس کمیته ملی المپیک در جزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات شامگاه امروز جمعه با حضور مسئولان فدراسیون جهانی، مسئولان فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران و محمد علی آبادی رئیس کمیته  ملی المپیک ایران در سالن چند منظوره جزیره کیش برگزار شد.

در این مراسم ابتدا محمد نوحی رئیس فدراسیون ورزش‌‌های رزمی ایران پیام خوش آمد خود و مسئولان ورزش کشورمان را قرائت کرد و پس از آن رئیس فدراسیون جهانی طی سخنانی از ایران به خاطر برگزاری این فستیوال تشکر و ابراز امیدواری کرد شاهد رقابت‌های جذابی باشیم.

محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک نیز که در غیاب محمد عباسی  وزیر ورزش و جوانان در این مراسم سخنرانی می‌کرد، ابراز امیدواری کرد تیم‌های شرکت کننده رقابت‌های خوبی را در پیش داشته باشند.

سومین دوره فستیوال جهانی هنرهای رزمی روزهای 27 مهرماه تا اول آبان به میزبانی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1723599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها