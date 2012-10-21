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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۲۳

به میزبانی شاهرود؛

قویترین مردان استان سمنان مشخص شدند

قویترین مردان استان سمنان مشخص شدند

شاهرود-خبرگزاری مهر: مجموعه زنجیره ای کات شهرستان شاهرود به مناسبت هفته ورزش و جوانان میزبان چهارمین دوره مسابقات قهرمانی قوی ترین مردان استان سمنان بود.

مدیر عامل باشگاه کات شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف از برگزاری چهارمین دوره مسابقات قهرمانی قوی ترین مردان استان سمنان در شاهرود، گفت: این دوره از مسابقات در 8 آیتم و با حضور 15 ورزشکار این رشته در دو مرحله مقدماتی و نهایی در این باشگاه برگزار شد.

یوسف قمی افزود: این مسابقات با حضور حمید رضا ملکی رئیس کمیته داوران استان تهران، ذبیح الله عرب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان سمنان، وحید اسدیان رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان شاهرود و تعدادی از داوران بین المللی و قهرمانان این رشته برگزار شد.

مدیر عامل باشگاه کات شاهرود با اشاره به این که داوری این مسابقات را مهدی ترحمی، محسن شیر محمدی و محمد ترشیزی برعهده داشتند اظهار داشت: این رقابت ها به همت وحید اسدیان این مسابقات با کیفیت خوب و در حد استانداردهای ملی انجام شد.

قمی با تاکید بر این که مسابقات با رقابت نزدیک شرکت کنندگان شامگاه شنبه به پایان رسید، تصریح کرد: رضا نادعلی در این مسابقات مقام نخست را به خود اختصاص داد و مصطفی مظفری و محسن طاهری شمیرانی به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

وی یادآور شد: حمید عامریان، ایلیا حسینی فر و حسن گیلانی نیز به مقام های چهارم تا ششم دست یافتند.

قمی خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات با هدف ترویج اخلاق مداری در ورزش و توجه هر بیشتر ورزش جوانان به ورزش و جوانمردی بود.

وی در خاتمه اظهار داشت: ورزشکاران باید با الگو قرار دادن بزرگان ورزش ایران، اخلاق اجتماعی و مردم مداری را سرلوحه کار و ورزش خود قرار دهند.

کد مطلب 1723603

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