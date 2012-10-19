زمین لرزه صبح امروز جاجرم خسارات جانی و مالی نداشت

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمین لرزهای به بزرگی 4.1 ریش‌تر در شهرستان جاجرم در ساعت هشت و 13 دقیقه و هشت ثانیه صبح جمعه 28 مهر ماه عنوان کرد: بر اساس گزارشات واصله از مدیریت بحران این شهرستان، زمین لرزه مذکور خسارت جانی و یا مالی بر جای نگذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام شبکه لرزه‌نگاری قوچان وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه 4.1 ریش‌تری ساعت هشت و 13 دقیقه و هشت ثانیه صبح جمعه 28 مهرماه شهرستان جاجرم را تکان داد.

این زمین لرزه در عرض شمالی 37.11 و طول شرقی 56.56 در مرکز لرزه نگاری قوچان وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشکاه تهران به ثبت رسیده است.

شهرستان جاجرم در جنوب غربی خراسان شمالی واقع شده و از شمال و شمال غربی به شهرستان‌های گرمه و مانه و سملقان، از جنوب غربی به استان سمنان، از جنوب و جنوب شرقی به خراسان رضوی، از غرب به شهرستان اسفراین و از شمال شرقی نیز به شهرستان بجنورد منتهی می‌شود.

جمعیت این شهرستان با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در مجموع 36 هزار و 895 نفر اعلام شده که از این تعداد 23 هزار و 103 نفر در مناطق شهری (جاجرم، شوقان و سنخواست) و 13 هزار و 795 نفر نیز در روستاهای این شهرستان ساکن هستند.