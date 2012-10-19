به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:05 امروز جمعه با دیدار صنعت نفت آبادان - داماش گیلان پیگیری شد. این بازی که به میزبانی تیم صنعت نفت در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

صنعت نفت آبادان که در این بازی برای نخستین بار "آلفردو کاسمیرو" را روی نیمکت خود داشت در رسیدن به پیروزی ناکام ماند و به یک امتیاز رضایت داد. نفت آبادان با کسب یک امتیاز این دیدار خانگی هشت امتیازی شد و نتوانست از قعر جدول جدا شود و داماش گیلان نیز با 12 امتیاز به رده دوازدهم جدول صعود کرد.

- نتایج کامل دیدارهای روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فجرشهیدسپاسی شیراز صفر - نفت تهران صفر

* گهر زاگرس دورود یک - فولاد خوزستان یک

* صبای قم یک - سپاهان اصفهان یک

* صنعت نفت آبادان صفر - داماش گیلان صفر

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 29/7/91

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - سایپای البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پیکان تهران - مس کرمان، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه - 30/7/91

* پرسپولیس - راه آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 21 امتیاز - تفاضل گل 9+

2- نفت تهران 21 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی بیشتر)

3- فجرسپاسی شیراز 20 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- استقلال 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

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15- ذوب آهن اصفهان 10 امتیاز

16- آلومینیوم هرمزگان 9 امتیاز

17- گهر زاگرس دورود 8 امتیاز - تفاضل گل 9-

18- صنعت نفت آبادان 8 امتیاز - تفاضل گل 10- (یک بازی بیشتر)