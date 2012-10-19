جم تاج مهجور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک خراسان شمالی پنج بازی برگزار شد که در مهم‌ترین دیدار تیم صدرنشین انتظار علوم پزشکی بجنورد برابر تیم رده دومی ماهان به میدان رفت که این بازی در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم، با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

وی افزود: بر اساس این نتیجه دو تیم انتظار و ماهان بجنورد هر کدام یک امیتاز دیگر به مجموع امتیازات خود افزودند و انتظار علوم پزشکی با 16 امتیاز در صدر جدول و ماهان بجنورد نیز با 13 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

مهجور اظهار داشت: در دیگر بازی این هفته تیم بربرقلعه بجنورد میهمان خود شهدای مصرزاده اسفراین را با پنج گل در هم کوبید و با کسب سه امتیاز این بازی، 11 امتیازه شد و به رده سوم جدول رده بندی لیگ دسته یک استان صعود کرد.

وی تصریح کرد: در این هفته تیم‌های شهرداری آشخانه و شهرداری جاجرم نیز در مانه و سملقان به مصاف هم رفتند که جدال بین این دو تیم نیز برنده‌ای نداشت و هر دو تیم در پایان بازی به نتیجه یک بر یک رضایت دادند.

به گفته این مسئول در دیگر دیدارهای این هفته تیم پیشگامان شیروان میهمان خود استقلال نوین بجنورد را با نتیجه دو بر یک شکست داد و اترک بجنورد نیز در زمین چمن هنرستان امیرکبیر جاجرم، تیم نصر این شهر را با یک گل مغلوب کرد.

جم تاج مهجور اظهار داشت: بر این اساس در پایان هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال خراسان شمالی تیم‌های انتظار علوم پزشکی، ماهان و بربرقلعه بجنورد به ترتیب با 16، 13 و 11 امتیاز در رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی لیگ قرار دارند.

لیگ دسته اول خراسان شمالی با حضور 10 تیم پیشگامان شیروان، نصر جاجرم، شهرداری جاجرم، شهرداری آشخانه، شهید مصرزاده اسفراین، ماهان، انتظار، استقلال، اترک و بربرقلعه بجنورد در مدت 18 هفته برگزار می‌شود و در پایان آن نیز تیم قهرمان به مسابقات لیگ دسته 3 کشور راه می‌یابد.