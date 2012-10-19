دولت سوریه و حزب الله انفجار تروریستی بیروت را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان انفجار تروریستی روز جمعه در منطقه الاشرفیه بیروت را به شدت محکوم کرد.



حزب الله لبنان با بیان اینکه از جنایت هولناک تروریستی در منطقه الاشرفیه که دهها کشته و زخمی به جا گذاشته است، شوکه شده است، خواستار همبستگی همه لبنانی ها شد.



حزب الله همچنین از دستگاههای ذیربط خواست تمام تلاشهای خود را برای افشای عاملان این جنایت هولناک و قطع دست کسانی که درصدد خدشه وارد کردن به امنیت کشور و شهروندان هستند، به کار گیرند.



جنبش مقاومت لبنان همچنین از همه لبنانی ها اعم از احزاب و نیروها و شهروندان خواست برای گرفتن فرصت از توطئه گرانی که امنیت کشور و مردم را هدف قرار داده اند با یکدیگر همبستگی داشته باشند.



سوریه نیز انفجار تروریستی بیروت را محکوم کرد



دولت سوریه نیز در واکنش به انفجار تروریستی روز جمعه در منطقه الاشرفیه بیروت، آن را محکوم کرد.



بر اساس گزارش خبرگزاری سوریه، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اقدام تروریستی در میدان ساسین در الاشرفیه بیروت را محکوم کرد.



الزعبی در اظهاراتی خاطر نشان کرد : این انفجارهای تروریستی از نظر ما محکوم کرد و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.



این در حالی است که جریان غربگرای 14 مارس بلافاصله پس از این انفجار و بدون مشخص شدن نتایج تحقیقات و بدون داشتن هر گونه مدرکی، نظام سوریه را به دست داشتن در این انفجار متهم کرد.



از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد در پی کشته شدن وسام الحسن رئیس بخش اطلاعات نیروهای امنیت داخلی لبنان، گروهی از لبنانی های خشمگین جاده های اصلی بیروت را بستند.



خاطر نشان می شود در انفجار تروریستی روز جمعه بیروت، دست کم هشت نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.