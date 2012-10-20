ایران و زیمبابوه ظرفیت همکاری جدی تر در صنعت گردشگری را دارند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از زیمبابوه، پنجمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر آفریقا در هتل رنگین کمان شهر هراره پایتخت زیمبابوه در حال برگزاری است و روز یک شنبه سی ام مهرماه به کار خود پایان می دهد.

این نمایشگاه در جهت گسترش صنعت گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی کشور زیمبابوه و خدمات توریستی این کشور با شعار "جایی که دنیا آفریقا را ملاقات می کند" با همت سازمان گردشگری زیمبابوه (Zimbabwe Tourism Authority) برگزار می شود.

رئیس سازمان گردشگری زیمبابوه آقای "کاری کوگا کاسکی"(Karikoga Kaseke) در نشست خبری این نمایشگاه ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه گفت: در چند دوره گذشته که نمایشگاه مذکور برگزار شده سعی شده تا کیفیت ارتقا یابد و در تلاش هستیم که در سال آینده کیفیت را از کیفیت حاضر نیز بالاتر ببریم.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در گزارشی که به دست ما رسیده از برگزاری نمایشگاه ابراز رضایت کرده اند که موضوعی رضایت بخش برای ماست.

وی یادآور شد: انتقاد از ما باعث خواهد شد تا در جهت ارتقای کیفیت برگزاری این نمایشگاه تلاش خود را دوچندان کنیم.

رئیس سازمان گردشگری زیمبابوه افزود: در چند سال اخیر ضمن اینکه در برگزاری این نمایشگاه ارتقای کیفیت را داشته ایم ولی باز هم تلاش بیشتری خواهیم کرد که کیفیت برگزاری آنرا بالاتر ببریم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تهران تایمز در خصوص برنامه های آینده سازمان گردشگری زیمبابوه برای منطقه خاورمیانه و به ویژه ایران گفت: منطقه خاورمیانه و ایران پتانسیل خوب و مناسبی برای گردشگری آفریقا دارد.

کاسکی در ادامه تأکید کرد: با وجود اینکه گردشگران خاورمیانه ای اندکی از زیمبابوه بازدید می کنند ولی هزینه کرد آنها بالاست. در حال حاضر سازمان گردشگری زیمبابوه فعالیت قابل ملاحظه ای در منطقه خاورمیانه ندارد ولی همکاری فیمابین می تواند سبب گسترش این همکاری باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه منطقه جنوب آفریقا منطقه امنی است گفت: منطقه جنوب افریقا و زیمبابوه منطقه امنی است و توریستها می توانند در کمال آرامش از این منطقه بازدید نمایند.

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گزارش از محمد امین مکرمی و جواد حیران نیا