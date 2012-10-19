محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تذکر کتبی یکی از نمایندگان مجلس و اعتراض برخی به پرداخت پاداش 20 میلیون تومانی به ملی پوشان فوتبال بعد از دیدار با کره جنوبی اظهار داشت: نظر نمایندگان محترم است اما باید در واقعیت امر افرادی که این موضوع را می‌شنوند و یا می‌بینند قضاوت کنند.



وی افزود: مسئولانی که ملی پوشان را تشویق کردند به دلیل تشویق بیش از صد هزار جوان و غرور ملی بود.



وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: احساس کردیم با پرداخت پاداش انگیزه برای بردهای آینده ملی پوشان فراهم می‌شود البته ممکن است کسی هم باشد که نسبت به پرداخت این پاداش انتقاد داشته باشد اما نه می‌شود جواب داد و اصلا چکار داریم که جواب دهیم.



عباسی همچنین در خصوص تذکر نماینده مردم تهران درباره عدم رعایت شئونات بانوان کره‌ای در ورزشگاه آزادی گفت: حضور بانوان کره‌ای دست ما نبود و آنها مهمان بودند.



وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این تاکید خبرنگار که نمایندگان مجلس این اعتراض‌ها را مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: خیلی این اعتراض‌ها را جدی نگیرید.



وی همچنین در پاسخ به این سئوال که "آیا جنابعالی اعتراض نمایندگان را جدی نمی‌گیرید؟"، به خبرنگار مهر گفت: بهانه جویی نکنید. همه نمایندگان همکاران ما هستند و ما با هم کار می‌کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی که یکی از تماشاگران دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی بود، پس از پایان مسابقه راهی رختکن تیم ملی شد و در آنجا به بازیکنان اعلام کرد به هر ملی پوش 20 میلیون تومان پرداخت می‌شود.



اما فردای آن روز، زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس طی تذکر کتبی به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان خواستار توضیح وی در خصوص علت پرداخت پاداش 20 میلیونی به بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از پیروزی برابر کره جنوبی و عدم رعایت شئون اسلامی در ورزش بانوان شد.



همچنین علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در اظهارنظری عنوان کرده است تعیین مبلغ 20 میلیون تومانی برای فوتبالیست‌ها تصمیم وزارت ورزش بود و ما تنها 4 میلیون و 500 هزار تومان به ملی پوشان پرداخت کردیم.



معاون تربیت بدنی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز از اهدای پاداش میلیونی به فوتبالیست‌های ایرانی به دلیل برد مقابل تیم ملی کره‌جنوبی انتقاد کرده و اظهار داشت: این پاداش میلیونی به فوتبالیست‌ها در شرایطی اهدا می‌شود که حقوق فوتبالیست‌ها از همه ورزشکاران و اقشار کشور بیشتر است.