هشت واحد صنعتی نیمه تمام زرندیه تا شش ماه آینده تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر شعبانی فرد با اشاره به این که پیش بینی می شود که مراحل تکمیل هشت واحد صنعتی نیمه تمام زرندیه سه تا شش ماه آینده پایان یابد، اظهار داشت: با بهره برداری از این صنایع زمینه اشتغال حدود پنج هزار نفر در این شهرستان فراهم خواهد شد.

وی تامین برق، آب، راه، مواد اولیه و سرمایه در گردش را از مهترین نیازهای این صنایع دانست و ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی، حمایت از صنایع، وظیفه تمام مسوولان است تا بتوان تهدید و تحریم ها را به فرصت تیدیل کرد.



استاندار گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم کشور در 33 سال گذشته، بارها در شرایط مختلف به جهانیان ثابت کرده اند که همیشه در جهت آرمان های انقلاب و ارزش های دفاع مقدس به سمت قله های افتخار حرکت می کنند.



وی افزود: مردم به نظام و دولتمردان اعتماد دارند و این اعتماد و خدمت مسوولان به مردم، ریشه در باورهای مردم دارد و دشمن نمی تواند این اعتماد مردم به نظام و دولت را از آنان بگیرد.

استاندار در بازدید از هشت واحد تولیدی و صنعتی فعال و نیمه تمام زرندیه شامل کارخانه تولید لنت، باطری و دینام خودرو، صنایع تولید ظروف یکبار مصرف و سلفون، کارتن سازی، صنایع کاغذ، تولید کابل برق و یک واحد گاوداری صنعتی از نزدیک با برخی از مشکلات متولیان این واحدها آشنا شد و دستور رفع موانع این واحدها را صادر کرد.



خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم یکی از ویژگی های دولت است



استاندار مرکزی خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم را یکی از ویژگی های دولت های نهم و دهم دانست و گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات روستاییان گذاشته است.

علی اکبر شعبانی فرد در جلسه رسیدگی به مشکلات روستای ابراهیم آباد اراک که در محل استانداری برگزار شد افزود: رفع مشکلات و خدمت رسانی به نقاط روستایی از وظایف مسئولین است.



در این جلسه مقرر شد در سال 91 تعداد 60 قطعه از زمین های واگذار نشده، جهت تامین مسکن محرومین و جوانان که توسط شورای اسلامی روستا به بنیاد معرفی گردیده و بر این اساس قطعات تخصیص داده شود و همچنین تعداد 60 قطعه برابر ضوابط و مقررات واگذار گردد.



همچنین مقرر شد اراضی ملی واقع در روستا با کاربری مسکونی، صنعتی و قبرستان برابر ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به بنیاد مسکن واگذار و اسناد مروبطه نیز انتقال گردد و نیز ظرف مدت 15 روز آینده نقشه لکه صنعتی تهیه و کلیه هزینه های منطقه صنعتی شامل هزینه های انتقال آب، برق و گاز به محل مورد نظر تویط بنیاد مسکن محاسبه و برآورد گردیده و در جلسات آتی ارائه گردد.