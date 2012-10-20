  1. ورزش
۲۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۶

بارسلونا شاید به "لیونل مسی" استراحت بدهد

بارسلونا شاید به "لیونل مسی" استراحت بدهد

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا ممکن است از "لیونل مسی" در دیدار شنبه شب برابر دپورتیوو لاکرونا در ترکیب تیم استفاده نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی در دو دیدار تیم ملی آرژانتین مقابل اروگوئه و شیلی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 که به پیروزی این تیم انجامید در ترکیب تیم کشورش حضور داشت و به همراه هم‌تیمی‌هایش در بارسا،"خاویر ماسکرانو"، "آلکسیس سانچز" و"آلکس سانگ" پنجشنبه وارد نیوکمپ شد.

بر پایه گزارش ساکرنت، "تیتو ویلانووا" احتمال دارد در بازی با لاکرونا که شنبه شب در "ریازور" برگزار می‌شود به مسی استراحت دهد.

این در حالی است که سانچز هم به احتمال فراوان در بازی حضور نخواهد داشت و در این صورت "داوید ویا" برای دومین بار در رقابت‌های این فصل از ابتدا در ترکیب بارسا قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1723757

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