گامهاي لرزان براي يك تصميم سرنوشت ساز // جوانان به دليل وحشت از طلاق به سراغ ازدواج نمي روند

گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، ازدواج و طلاق به عنوان دو مقوله اي كه بررسي آنها بدون توجه به يكي از دو مقوله امكان پذير نيست، همواره از حيث موضوع در بين جامعه شناسان و كارشناسان مسائل اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است.

به اعتقاد صاحب نظران مسائل اجتماعي، طرح موضوع طلاق و جدايي زوجين از يكديگر در سالهاي اوليه زندگي مشترك حاكي از اين واقعيت است كه زندگي مشترك زوجهاي جوان بيشتر در معرض آسيب و تخريب قرار دارد.

طبق آمار و ارقام موجود، در حال حاضر بيش از 5/6 ميليون جوان بين سنين 25 تا 29 سال در كشور مجرد هستند كه شايد يكي از دلايل آن به مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي پيش روي اين دو جنس براي تشكيل يك زندگي مشترك باز مي گردد. ضمن اينكه آمارهاي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد سن ازدواج دختران در شرايط كنوني به 28 سال و پسران به 30 تا 35 سال افزايش پيدا كرده است.

در عين حال يك كارشناس مسائل اجتماعي با مثبت تلقي كردن افزايش سن ازدواج و اينكه اكثر تصميم گيري هاي جوانان در سنين پايين غير منطقي و از روي احساسات است، گفت : هنگامي كه دختران و پسران در سنين 18 تا 22 سال ازدواج مي كنند، برداشت درستي از زندگي ندارند و دختران بعد از 25 سال و پسران نيز پس از 30 سالگي تازه مي توانند به درستي تصميم بگيرند.

به گفته دكتر مصطفي اقليما بالا رفتن سن ازدواج يك امر طبيعي در تمام دنيا محسوب مي شود و نمي توان آن را يك بحران تلقي كرد.

وي معتقد است بالا رفتن سن ازدواج در بين جوامع شهري نشان دهنده رشد فرهنگي در سطح خانواده هاي شهرهاي بزرگ است و اينكه خانواده ها فرزندان خود را ديگر به اجبار وادار به ازدواج نمي كنند. زيرا در شهرهاي كوچك و روستاها هنوز ازدواج در سنين پايين صورت مي گيرد.

اما يك آسيب شناس اجتماعي كمبود بازار كار براي دختران تحصيلكرده بويژه در شهرستانها را موجب افسردگي و ايجاد نابهنجاري هاي روحي و رفتاري در آنها تلقي كرد و اظهار داشت : با توجه به اينكه در حال حاضر تحصيلات دانشگاهي براي پسران كه نتيجه بيكاري اقشار تحصيلكرده است يك ضد ارزش تلقي مي شود، پسران بيشتر رغبت به حضور در بازار كار زودرس را داشته و علاقه اي به كسب تحصيلات دانشگاهي ندارند.

دكتر مجيد ابهري اين عدم توازن را موجب بالارفتن توقعات دختران پس از تحصيلات دانشگاهي در امر ازدواج دانست و گفت: در فرهنگ سنتي ما بانوان تحصيلكرده تمايل دارند همسران شان نيز حداقل در سطح تحصيلي خودشان يا بالاتر قرار داشته باشند كه اين عدم توازن موجب كاهش آمار پسران تحصيلكرده از يكسو، بالارفتن سطح توقعات دختران تحصيلكرده از سوي ديگر و به طبع آن كاهش آمار ازدواج در جامعه خواهد شد.

براساس تحقيقات صورت گرفته بيشترين عامل ناسازگاري هاي زنا شويي از ناتواني در حل مشكلات و عدم آگاهي نسبت به روشهاي مقابله با استرس و مهارتهاي تصميم گيري ، خود شناسي ، همدلي ، برقراري ارتباط و عدم شناخت تفاوتهاي زن و مرد و باورهاي نادرست ناشي مي شود. در واقع دلايل اصلي كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق را مي توان به مسايل اقتصادي و مالي ، تورم و هزينه هاي بالاي زندگي ، بحرانهاي شهرنشيني ، فرهنگي ، اجتماعي و بالارفتن سطح انتظارات طرفين در مقابل كاهش حمايتهاي خانواده و اجتماع عنوان كرد.

سازمان ثبت احوال كشور تعداد ازدواج هاي به ثبت رسيده در تهران طي شش ماهه اول سال 83 را با 63/10درصد افزايش 56 هزار و 156 مورد اعلام كرده بود، در حالي كه در همان دوره زماني 10 هزار و452 مورد طلاق در تهران ثبت شده است. از سوي ديگر افزايش 9/8 درصدي طلاق در شش ماهه اول سال گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال 82 حكايت از اين واقعيت دارد كه جدايي زوجها از يكديگر به 38 هزار و 223 مورد افزايش يافته است.

در هر حال روند اشتياق و علاقه جوانان براي تشكيل يك زندگي مشترك به كندي پيش مي رود كه اين موضوع موجب شكل گيري نابساماني هاي اجتماعي در بين قشر جوان و جامعه گرديده است. در حقيقت جوانان براي يك تصميم گيري سرنوشت ساز دچار ترديد هستند، زيرا ازدواج هاي منجر به طلاق در بين زوجهاي جوان بيش از ديگر خانوده هايي است كه زير يك سقف مشترك زندگي مي كنند و اين بحرانها را به سلامت پشت سر گذارده اند.

شايد در نگاه اول افزايش سن ازدواج در بين جوانان را بتوان كاركرد مثبتي تلقي كرد، اما بايد به اين مساله واقف بود كه اين روند با توجه به بافت فرهنگي و سنتي كشورمان مي تواند عواقب به مراتب ويرانگر و تخريب كننده اي بر جاي گذارد كه شايد جبران آن هرگز امكان پذير نباشد.