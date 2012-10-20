700 هکتار بافت فرسوده در همدان شناسایی شد/ بازسازی 80 هکتار

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان بافت فرسوده در شهرستان همدان تنها 80 هکتار آن بازسازی و نوسازی شده است.

وی با بیان اینکه تنها 11 درصد از بافت‌های فرسوده شهری شهرستان همدان بازسازی شده است، گفت: بازسازی واحدهای فرسوده باقیمانده نیازمند ورود جدی مردم و بانک‌ها است.

پنج هزار و 340 واحد مسکونی همدان وام نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده اند

قهرمانی‌مطلق افزود: از سال 84 تاکنون پنج هزار و 340 واحد وام نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده اند که مبلغ این وام‌ها 96 میلیارد تومان بوده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه طبق سرشماری سال 90 جمعیت شهری همدان، 550 هزار نفر و جمعیت روستایی همدان 100 هزار نفر است، گفت: 85 درصد از جمعیت همدان در شهرها و 15 درصد در روستاها سکونت دارند.

وی با بیان اینکه 44 هکتار بافت فرسوده نیز در شهر جورقان شناسایی شده است، افزود: تعداد واحدهای مسکونی روستایی نیز در سطح شهرستان همدان 22 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد 17 هزار واحد غیرمقاوم تشخیص داده شده و باید نوسازی شوند.

پنج هزار و 500 واحد مسکن روستایی در معرض خطر است

وی با بیان اینکه از این تعداد 11 هزار و 500 واحد به صورت کامل بازسازی شده است، اظهار داشت: تاکنون حدود 72 میلیارد تومان وام برای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی پرداخت شده و هم اکنون تعداد پنج هزار و 500 واحد روستایی دیگر وجود دارد که در معرض خطر است و به مقاوم‌سازی نیاز دارد.

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه در حال حاضر با ساخت و ساز غیرمجاز به ویژه در حاشیه شهر مواجه هستیم، گفت: عدم نظارت‌های کافی بر سرعت ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختمانی ارزان قیمت در مشکلات بافت‌های مسکونی شهر افزوده است.

وی در خصوص مرکز لرزه نگاری همدان نیز افزود: کار اجرایی و فنی تأسیس شبکه لرزه‌نگاری همدان از سال 86 آغاز شده و این شبکه از یک سال پیش به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده و ارسال گزارش‌هایی نیز داشته است.

مرکز لرزه نگاری همدان 172 زمین لرزه را ثبت کرده است

فرماندار همدان افزود: این مرکز در یک سال گذشته 172 زمین لرزه بین دو و نیم تا چهار و شش دهم ریشتری را در استان همدان به ثبت رسانده است.

وی افزود: زمین شبکه لرزه‌نگاری همدان توسط شهرداری احداث شده و ساخت این مرکز 250 میلیون تومان هزینه در برداشته است.

وی اظهار داشت: همچنین شش ایستگاه لرزه‌نگاری در سامن ملایر، آق‌دره قهاوند، کوه‌زمان رزن، آلموقولاخ اسدآباد و ساری‌قیه کبودراهنگ و بارابند تأسیس شده است.

یک و نیم میلیارد تومان برای ساخت شبکه لرزه‌نگاری همدان هزینه شد

وی اعتبار صرف شده برای ساخت و تجهیز این ایستگاه‌ها و همچنین شبکه لرزه‌نگاری همدان را یک و نیم میلیارد تومان اعلام کرد.

وی گفت: نظارت جدی بر ساخت و سازها در سطح شهر، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، نگاه جدی و کاربردی به بازسازی مناطق بافت فرسوده از جمله اقداماتی است که می‌توان در مقابله با زلزله انجام داد.