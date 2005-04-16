به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، سازمان ها، موسسات، شركتها و افراد علاقمند مي توانند از اين تاريخ حداكثر بهمدت 15 روز نظرات و پيشنهادات خود را به روابط عمومي موزه واقع در تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از زعفرانيه ، باغ فردوس - موزه سينماي ايران ارايه فرمايند.

بنا به اين گزارش، روابط عمومي موزه سينماي ايران اعلام كرد: بديهي است موزه سينما براساس اهداف و ماموريتي كه دارد ازميان پيشنهادات رسيده بهترين را انتخاب و براي مذاكرات نهايي دعوت به همكاري خواهد نمود. شماره تلفن هاي 4- 2719001 روابط عمومي موزه آماده پاسخگويي به سوالات مي باشد.