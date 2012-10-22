دموکراتیزه شدن فرهنگ

آنچه در این جا محقق می‎شود حل بحران هویت یک بی هویت(که چه بسا پدر مشخصی هم ندارد) از یکسو و استفاده ابزاری از ظرفیت‏های زیباشناسانه و فرهنگی سایر ملت‏ها است. سوء استفاده از ظرفیت‏های فرهنگی جوامع معضلات هویتی غرب، نمادهای هویتی سایر ملل را از محتوای اصلی خود تهی و قربانی منطق اقتصادی مدرن می‎‏گرداند که این امر در ادبیات علوم اجتماعی جهان سومی، عنوان"دموکراتیزه شدن فرهنگ" را یدک می‎کشد.

از این لحظه تاریخی است که خرید و مصرف، نه جزئی از هویت پست‏مدرن بلکه روح آن است. روحی که می‎تواند ذیل عنوان "ایدئولوژی مصرف" از آن نام برد. ایدئولوژی مصرف، حیله‏ها و ترفندهای گوناگونی به کار می‎برد، حیله‏هایی برای آنکه از درون در ذهن و روان مصرف کننده رخنه کرده و آنرا تحت نفوذ و سیطره خویش قرار دهد. یکی از این حیله‏ها "توهم فرهنگ‏سازی" یعنی القای این ذهنیت که اگر افرادی نمی‎توانند از طریق تولید، در هدایت و هژمونی فرهنگی مشارکت کنند. این نقش را می‎توانند از طریق مصرف ایفا نمایند. ایده‏ای که طرح مقاومت فرهنگی از طریق مصرف را تقویت و اسارت انسان پست مدرن در اقتضائات تولید را انکار می‎نمایند.

طبق این استدلال، فرهنگ به سان مقوله‏ای پنداشته می‏شود که در عمل و فرآیند تولید و مصرف، به صورت به هم پیوسته ساخته می‎شود. به همان میزان که تولید در برساختن فرهنگ نقش دارد، رفتارهای گوناگون مصرف در زندگی روزمره نیز فرهنگ را می‎سازد. بنابراین رفتار مصرفی، وضعیت انفعالی مصرف کننده را باز نمایی نمی‏کند، بلکه به خصوص اگر مصرف کننده بخواهد، این عامل می‏تواند ماهیت فعال به خود گیرد و مصرف کننده را در همان موقعیتی قرار دهد که سایر عوامل فرهنگ‎ساز قرار دارد. در چنین حالتی مصرف کننده با هر رفتار مصرفی که انجام می‏دهد، احساس می‏کند که در خلق فرهنگ یا استمرار آن نقش بازی می‏کند و همین توهم فرهنگ‏سازی، مصرف‎گرایی و مبادرت به مصرف فزاینده را به امر موجه و مشروع بدل می‏سازد.

همانطور که می‎بینیم بخش قایل اعتنایی از علوم اجتماعی غربی در دوره نخست، [بخش تولید در] اقتصاد غربی را زیر بنا و سازنده فرهنگ می‏داند و در دوره اخیر، بخش مصرف [در اقتصاد غربی]را زیر بنا و سازنده فرهنگ می‏داند که در هر دو صورت، فرهنگ اصالتی ندارد، مگر آنکه در خدمت اقتصاد باشد. تنها تفاوت این دوره، قداست‏بخشی به موقعیت فرودست فرهنگ به اقتصاد و تحمیق توده‏ها با تعبیر پرطمطراق "دموکراتیزه شدن فرهنگ" است.

با عنایت به آنچه گفته شد، می‎توان به اهمیت مصرف و خرید در بسط تداوم تمدن غرب پی برد. اما داستان مصرف و خرید در جوامع جهان سومی چیزی شبیه بازار در معنای سنتی فهمیده می‏شد با این تفاوت که به دلیل کمبود فضاف به صورتی متراکم و در قالب طبقات ساخته می‎شد. در این بازار، طبقات فوقانی ارزان‏تر بوده و مهم‏ترین تفاوت پاساژهای نوساز با بازار و پاساژهای قدیمی‏تر، لوکس و فرنگی بودن کالاها، و در نتیجه تردد طبقات بالای اجتماعی بوده است، طبقات بالایی که عمدتاً دارای پیوندهای خانوادگی با حاکمان و درباریان بوده و از وضعیت پوششی هنجارشکنانه بهره می‎بردند و از این جهت شاید برای پرسه‏زنی و چشم چرانی جوانان مجرد طبقه پایین جاذبه‏هایی داشتند.

پاسازهای نسل دوم به واقع، فروشگاه‏های بزرگ دولتی یا شبه دولتی(نظیر رفاه و شهروند خودمان) بودند که به وسیله ایده‏های اقتصادی دولت‏های جهان سومی حمایت می‏شدند؛ ایده‏ای که می‏گفت: "با حذف واسطه‏ها و عرضه مستقیم کالا، هزینه‏ها و قیمت کاهش می‏یابد" و"باید خرده فروشی‏ها تعطیل شوند". اما این با دو اشکال مواجه بود: 1- هزینه‎های مدیریت دولتی، قیمت‏ها را بالاتر از خرده‏فروشی محله می‎برد و خرید از این فروشگاه‏ها مقرون به صرفه نبود.2- کتاب‏های اقتصاد که پویایی و جابه جایی کار و سرمایه، متناسب با نمودار عرضه و تقاضا را مفروض می‎گیرند، فکری برای خرده‏فروشی‏ها در صورت کارآمدی فروشگاه‏های بزرگ نداشتند.

اما نسل سوم فروشگاه‏های بزرگ ، شخصی هستند و صاحب فروشگاه‏ها با فشار برکارگزاران خود و فروش کالاهایی وارداتی، قیمت‏ها را در سطح قابل قبولی نگه می‏دارد. اما این فروشگاه‏ها چه نفعی برای اقتصاد ملی دارند؟ درواقع حکایت اصلاح اقتصاد با فروشگاه‏های بزرگ، نعل وارونه‏ای است که نه در صورت نخست، باعث حذف واسطه‏ها و خرده فروشی‏ها شد و نه در صورت دوم، سبب کمک به اقتصاد ملی. چرا که اولاً روش مذکور، کاهش قیمت را به دنبال نداشت و ثانیاً در صورت کاهش واسطه، برنامه‏ای برای اشتغال واسطه‏ها وجود نداشت.

نتیجه آنکه علیرغم استقبال طبقات مرفه جامعه از فروشگاه‏های جدید(نظیر هایپراستار) و هر چیز مدرن دیگری که از غرب وارد می‏شود(مانند مترو) در روزهای نخست، به سرعت این اماکن از وجود طبقات بالا تهی می‏شود و پاساژهای عرضه کننده کالاهای گران و خاص(نسل اول پاساژها) هیچگاه جایگاه خود را از دست نداده‏اند. پاساژهای نسل دوم نیز، عملاً و نهایتاً سیاست‏های غلط اقتصادی برای نسل‏های آینده هستند و نهایتاً پاساژهای نسل سوم، مروج مصرف هرچه بیشتر با آخرین متدهای غربی‏اند.

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اسماعیل نوده فراهانی