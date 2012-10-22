دموکراتیزه شدن فرهنگ
آنچه در این جا محقق میشود حل بحران هویت یک بی هویت(که چه بسا پدر مشخصی هم ندارد) از یکسو و استفاده ابزاری از ظرفیتهای زیباشناسانه و فرهنگی سایر ملتها است. سوء استفاده از ظرفیتهای فرهنگی جوامع معضلات هویتی غرب، نمادهای هویتی سایر ملل را از محتوای اصلی خود تهی و قربانی منطق اقتصادی مدرن میگرداند که این امر در ادبیات علوم اجتماعی جهان سومی، عنوان"دموکراتیزه شدن فرهنگ" را یدک میکشد.
از این لحظه تاریخی است که خرید و مصرف، نه جزئی از هویت پستمدرن بلکه روح آن است. روحی که میتواند ذیل عنوان "ایدئولوژی مصرف" از آن نام برد. ایدئولوژی مصرف، حیلهها و ترفندهای گوناگونی به کار میبرد، حیلههایی برای آنکه از درون در ذهن و روان مصرف کننده رخنه کرده و آنرا تحت نفوذ و سیطره خویش قرار دهد. یکی از این حیلهها "توهم فرهنگسازی" یعنی القای این ذهنیت که اگر افرادی نمیتوانند از طریق تولید، در هدایت و هژمونی فرهنگی مشارکت کنند. این نقش را میتوانند از طریق مصرف ایفا نمایند. ایدهای که طرح مقاومت فرهنگی از طریق مصرف را تقویت و اسارت انسان پست مدرن در اقتضائات تولید را انکار مینمایند.
طبق این استدلال، فرهنگ به سان مقولهای پنداشته میشود که در عمل و فرآیند تولید و مصرف، به صورت به هم پیوسته ساخته میشود. به همان میزان که تولید در برساختن فرهنگ نقش دارد، رفتارهای گوناگون مصرف در زندگی روزمره نیز فرهنگ را میسازد. بنابراین رفتار مصرفی، وضعیت انفعالی مصرف کننده را باز نمایی نمیکند، بلکه به خصوص اگر مصرف کننده بخواهد، این عامل میتواند ماهیت فعال به خود گیرد و مصرف کننده را در همان موقعیتی قرار دهد که سایر عوامل فرهنگساز قرار دارد. در چنین حالتی مصرف کننده با هر رفتار مصرفی که انجام میدهد، احساس میکند که در خلق فرهنگ یا استمرار آن نقش بازی میکند و همین توهم فرهنگسازی، مصرفگرایی و مبادرت به مصرف فزاینده را به امر موجه و مشروع بدل میسازد.
همانطور که میبینیم بخش قایل اعتنایی از علوم اجتماعی غربی در دوره نخست، [بخش تولید در] اقتصاد غربی را زیر بنا و سازنده فرهنگ میداند و در دوره اخیر، بخش مصرف [در اقتصاد غربی]را زیر بنا و سازنده فرهنگ میداند که در هر دو صورت، فرهنگ اصالتی ندارد، مگر آنکه در خدمت اقتصاد باشد. تنها تفاوت این دوره، قداستبخشی به موقعیت فرودست فرهنگ به اقتصاد و تحمیق تودهها با تعبیر پرطمطراق "دموکراتیزه شدن فرهنگ" است.
با عنایت به آنچه گفته شد، میتوان به اهمیت مصرف و خرید در بسط تداوم تمدن غرب پی برد. اما داستان مصرف و خرید در جوامع جهان سومی چیزی شبیه بازار در معنای سنتی فهمیده میشد با این تفاوت که به دلیل کمبود فضاف به صورتی متراکم و در قالب طبقات ساخته میشد. در این بازار، طبقات فوقانی ارزانتر بوده و مهمترین تفاوت پاساژهای نوساز با بازار و پاساژهای قدیمیتر، لوکس و فرنگی بودن کالاها، و در نتیجه تردد طبقات بالای اجتماعی بوده است، طبقات بالایی که عمدتاً دارای پیوندهای خانوادگی با حاکمان و درباریان بوده و از وضعیت پوششی هنجارشکنانه بهره میبردند و از این جهت شاید برای پرسهزنی و چشم چرانی جوانان مجرد طبقه پایین جاذبههایی داشتند.
پاسازهای نسل دوم به واقع، فروشگاههای بزرگ دولتی یا شبه دولتی(نظیر رفاه و شهروند خودمان) بودند که به وسیله ایدههای اقتصادی دولتهای جهان سومی حمایت میشدند؛ ایدهای که میگفت: "با حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالا، هزینهها و قیمت کاهش مییابد" و"باید خرده فروشیها تعطیل شوند". اما این با دو اشکال مواجه بود: 1- هزینههای مدیریت دولتی، قیمتها را بالاتر از خردهفروشی محله میبرد و خرید از این فروشگاهها مقرون به صرفه نبود.2- کتابهای اقتصاد که پویایی و جابه جایی کار و سرمایه، متناسب با نمودار عرضه و تقاضا را مفروض میگیرند، فکری برای خردهفروشیها در صورت کارآمدی فروشگاههای بزرگ نداشتند.
اما نسل سوم فروشگاههای بزرگ ، شخصی هستند و صاحب فروشگاهها با فشار برکارگزاران خود و فروش کالاهایی وارداتی، قیمتها را در سطح قابل قبولی نگه میدارد. اما این فروشگاهها چه نفعی برای اقتصاد ملی دارند؟ درواقع حکایت اصلاح اقتصاد با فروشگاههای بزرگ، نعل وارونهای است که نه در صورت نخست، باعث حذف واسطهها و خرده فروشیها شد و نه در صورت دوم، سبب کمک به اقتصاد ملی. چرا که اولاً روش مذکور، کاهش قیمت را به دنبال نداشت و ثانیاً در صورت کاهش واسطه، برنامهای برای اشتغال واسطهها وجود نداشت.
نتیجه آنکه علیرغم استقبال طبقات مرفه جامعه از فروشگاههای جدید(نظیر هایپراستار) و هر چیز مدرن دیگری که از غرب وارد میشود(مانند مترو) در روزهای نخست، به سرعت این اماکن از وجود طبقات بالا تهی میشود و پاساژهای عرضه کننده کالاهای گران و خاص(نسل اول پاساژها) هیچگاه جایگاه خود را از دست ندادهاند. پاساژهای نسل دوم نیز، عملاً و نهایتاً سیاستهای غلط اقتصادی برای نسلهای آینده هستند و نهایتاً پاساژهای نسل سوم، مروج مصرف هرچه بیشتر با آخرین متدهای غربیاند.
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اسماعیل نوده فراهانی
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