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۲۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

حاج علی:

نهاده ای به دامداران گرانفروش شیر داده نمی شود

نهاده ای به دامداران گرانفروش شیر داده نمی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور گفت: دامدارانی که شیر را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب عرضه کنند نهاده ای به آنان تحویل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حاج علی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان گلستان افزود: طبق توافق بعمل آمده با شرکت بازرگانی داخلی ، این شرکت کلیه کارخانجات آرد را موظف کرده سبوس استحصال شده توسط کارخانه در اختیار اتحادیه مرکزی دامداران کشور قرار گیرد . همچنین شرکت بازرگانی داخلی متعهد شد هرگونه نهاده ای که در اختیار دارد ، به دامداران اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: سیاست دولت در امر تنظیم بازار برخی از کالاها  برگرفته از نظرات اتحادیه ها و تشکلهای صنفی مرتبط است.

وی گفت: همه برنامه ریزیها با هماهنگی و نظر اتحادیه ها و تشکلها اتخاذ می شود و طبق مصوبه جدید قیمت 15 قلم کالا بصورت کشوری و از طریق سازمان حمایت اعلام شده و مابقی محصولات بر اساس نظر رئیس سازمان و با توافق اتحادیه های مربوطه قیمت گذاری خواهد شد.

 رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور در خصوص مراحل و پروسه تعیین قیمت شیر خام و همچنین نهاده های تحویلی به دامداران ، تحویل دو ماهه نهاده های دامی به دامداران و الزامات آن ، عدم تحویل نهاده به دامدارانی که شیر را بالاتر از قیمت تصویب شده عرضه می نماید، گزارشی ارائه داد. 

فخر موحدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز در این جلسه اظهار داشت: علاوه بر گسترش هماهنگی های درون سازمانی ، برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی از توان تشکل ها و اتحادیه ها و دستگاه های متولی تولید بیش از گذشته فراهم شود.

وی انجام برنامه ریزی و هماهنگی در تأمین، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی ، حساس و ضروری با تکیه بر توان تولید داخلی در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی  را مورد تاکید قرار داد و  افزود در این راستا جهت حفظ آرامش بازار و تحقق اهداف موضوعه از همه ظرفیتها  بالفعل و بالقوه  بهره گیری می شود.

سلطانی ، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در خصوص بررسی وضعیت بازار کشورهای  هدف و  صادرات لبنیات به کشورهای هدف از جمله عراق ، ... گزارش داد.

همچنین حسن اصلانی ، معاون بازرگانی داخلی سازمان و  طوسی ، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان  در خصوص تامین و توزیع نهاده های دامی ،  اقدامات سازمان در این خصوص و مسائل و مشکلات مطروحه در خصوص قراردادهای منعقده  گزارشی ارائه داد.

 در این جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطرح شده صورت گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
   
 
 

کد مطلب 1724012

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