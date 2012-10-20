نهاده ای به دامداران گرانفروش شیر داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حاج علی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان گلستان افزود: طبق توافق بعمل آمده با شرکت بازرگانی داخلی ، این شرکت کلیه کارخانجات آرد را موظف کرده سبوس استحصال شده توسط کارخانه در اختیار اتحادیه مرکزی دامداران کشور قرار گیرد . همچنین شرکت بازرگانی داخلی متعهد شد هرگونه نهاده ای که در اختیار دارد ، به دامداران اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: سیاست دولت در امر تنظیم بازار برخی از کالاها برگرفته از نظرات اتحادیه ها و تشکلهای صنفی مرتبط است.

وی گفت: همه برنامه ریزیها با هماهنگی و نظر اتحادیه ها و تشکلها اتخاذ می شود و طبق مصوبه جدید قیمت 15 قلم کالا بصورت کشوری و از طریق سازمان حمایت اعلام شده و مابقی محصولات بر اساس نظر رئیس سازمان و با توافق اتحادیه های مربوطه قیمت گذاری خواهد شد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور در خصوص مراحل و پروسه تعیین قیمت شیر خام و همچنین نهاده های تحویلی به دامداران ، تحویل دو ماهه نهاده های دامی به دامداران و الزامات آن ، عدم تحویل نهاده به دامدارانی که شیر را بالاتر از قیمت تصویب شده عرضه می نماید، گزارشی ارائه داد.

فخر موحدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز در این جلسه اظهار داشت: علاوه بر گسترش هماهنگی های درون سازمانی ، برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی از توان تشکل ها و اتحادیه ها و دستگاه های متولی تولید بیش از گذشته فراهم شود.

وی انجام برنامه ریزی و هماهنگی در تأمین، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی ، حساس و ضروری با تکیه بر توان تولید داخلی در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مورد تاکید قرار داد و افزود در این راستا جهت حفظ آرامش بازار و تحقق اهداف موضوعه از همه ظرفیتها بالفعل و بالقوه بهره گیری می شود.

سلطانی ، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در خصوص بررسی وضعیت بازار کشورهای هدف و صادرات لبنیات به کشورهای هدف از جمله عراق ، ... گزارش داد.

همچنین حسن اصلانی ، معاون بازرگانی داخلی سازمان و طوسی ، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان در خصوص تامین و توزیع نهاده های دامی ، اقدامات سازمان در این خصوص و مسائل و مشکلات مطروحه در خصوص قراردادهای منعقده گزارشی ارائه داد.

در این جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطرح شده صورت گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.





