سيد علي صالحي : اين سالها هيچ كاست شعر موفقي نديده ام

اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اشاره به برپايي هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران افزود : نمايشگاه كتاب نماد نوعي ميثاق و همبستگي است ، براي درك تلاش در راه محقق شدن آزادي انديشه وزبان ، براي لمس عيني آگاهي ، براي تجديدعهد باعلاقه اي بينابين كه در راه آن هزينه ها داده شده است ، چه از سوي نويسنده وچه از جانب ناشر ومخاطبين وخوانندگان .



سيد علي صالحي : نمايشگاه كتاب نماد نوعي ميثاق و همبستگي است ، براي درك تلاش در راه محقق شدن آزادي انديشه و زبان .

وي درادامه افزود : به همين دليل زمزمه ي تبعيد نمايشگاه كتاب به حومه هاي دور تهران ، براي همه ما سنگين وآزاردهنده است . مسئله ي سنگيني ترافيك در اطراف اين محل بهانه ي مجاب كننده اي نيست كه بخواهد اين عيد وشاد خواري شعورمند را از مردم بگيرند مگردرديگر بزرگراه ها ، محل ها خيابان ها وكوچه ها فاجعه ي ملي ترافيك درهم تنيده وخزنده كمتر از مشكلات اطراف محل برگزاري نمايشگاه كتاب است كه چنين بهانه اي را مطرح مي كنند. تغيير محل نمايشگاه هيچ معضلي را حل نمي كند ، بلكه مشكل را ازنقطه اي به نقطه ي ديگر منتقل مي كند.

وي درپاسخ به اين پرسش مهر كه آيا امسال درنمايشگاه كتاب حضور دارد تا باخوانندگان آثارش ديداركند ؟ ، گفت : خوشبختانه درايام نمايشگاه كتاب در تهران هستم ، لااقل درچهارغرفه ي متعلق به چهار ناشر آثارم ودومجله به صورت معين با دوستانم ديدار خواهم كرد. اما در برنامه هاي جمعي ودر سخنراني ها هرگز شركت نخواهم كرد. فقط در بخش مستقل وغير دولتي فعال خواهم بود ، مثل سالهاي گذشته .

وي درپاسخ به اين سوال كه چند كتاب در نمايشگاه عرضه خواهد كرد ، گفت : به جز تجديد چاپ چند دفترم شعرم ازجمله چاپ سوم كتاب " دعاي زني در راه ... " ، كه از سوي انتشارات ابتكارنو منتشر مي شود ، تازه ترين دفتر شعرم كه حاصل كاروكلام چهار سال اخير است، به همت انتشارات نيلوفر منتشر مي شود. عنوان اين كتاب يوماآنادا است كه مراحل چاپ آن آغاز شده است واين دفتر باتاخير وتعلل سرانجام بعد از مدت ها مجوز گرفت .

صالحي در ادامه گفت : مجموعه ي كامل دفاترشعري من هم كه حاصل 33 سال كار است در يك مجلد به اهتمام انتشارات نگاه به دست علاقه مندان خواهد رسيد . اين كتاب بيش از 1000 صفحه دارد ودر قطع وزيري متشر مي شود.

اين شاعر درباره ي انتشار نوار صداي شاعر گفت : چندين موسسه فرهنگي تاكنون به من پيشنهاد كرده اند كه شعرهايم را با صداي من منتشر كنند ؛ حقيقت اين است كه تنها كلام ، موسيقي ، صدا ، اجرا وكيفيت قابل قبول ، شرط نهايي كار نيست ؛ فضا وموقعيت كلي اين اجازه را به من نمي دهد .

وي تصريح كرد : اين سالها نديده ام كه كاست شعري - با همه ي امتيازهاي درخشان - منتشر شود وموفق باشد . عدم حصول موفقيت صد درصد و همه جانبه نوعي شكست است كه بي دليل دامن شاعر را مي گيرد.