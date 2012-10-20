به گزارش خبرنگار مهر،‌ برنامه «دستان» شبکه آموزش این هفته با حضور رضا صادقی به روی آنتن رفت و وی دیروز در استودیو با مصاحبه‌ای جذاب، پر نغمه، ساده و متفاوت عشق را برای مردمان هنر دوستمان به قاب کشید.



در این برنامه آیتم‌هایی چون یادمان کورس سرهنگ‌زاده، روی خط حامل، یادها و بودها، دل آوا و ناصر عبدالهی، دوربین دستان و تصاویر داغ موسیقی از جمله کنسرت‌ همایون شجریان،‌ گروه تخت جمشید به رهبری مسعود حبیبی و خوانندگی بیژن کامکار و کنسرت اخیر کامکارها را به نمایش گذاشت.



در این برنامه هم رضا صادقی به زنده‌ نگه داشتن یاد کشته‌شدگان زلزله اخیر در آذربایجان از همه مردم و به خصوص هنرمندان خواست که به کمک این مردم بشتابند. وی در همین رابطه گفت: وظیفه هر هنرمندی است که در این مواقع به کمک هموطنانش بشتابد.

وی افزود: می‌خواهم برای کمک به این مردم کنسرتی در تهران و یا هرجای دیگر برگزار کنم و حتی حاضرم خودم کیسه‌ای به دست بگیرم و به میان مردم بروم و کمک‌های آنها را جمع‌آوری کنم.



سید عباس سجادی ترانه‌سرا و مدیر دفتر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که در این برنامه به عنوان کارشناس حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما به واقع حاضریم که به سوی هر کسی که بخواهد به زلزله‌زدگان آذربایجانی کمک کند، دست یاری دراز کنیم.



وی از قصد احداث فرهنگسرایی به نام ارسباران در شهرهای زلزله‌زده مانند ورزقان از محل درآمد کنسرت‌های مانند کنسرت صادقی خبر داد و گفت: ما هرگونه پشتیبانی که لازم باشد به هنرمندانی که قصد کمک به این مردم را دارند، ارائه خواهیم کرد.



این برنامه جمعه ساعت 20 از شبکه آموزش روی آنتن رفت و تکرار آن نیز شنبه ساعت 20 پخش خواهد شد.