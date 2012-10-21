شناسایی سالانه 70 تا 90 هزار مورد جدید سرطان در کشور

دکتر بهزاد دماری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ژنتیک، عوامل محیطی و رفتاری بر سلامت افراد تاثیر گذار است اظهارداشت: در این بین عوامل محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

وی با اشاره به تغییر چهره بیماریها، گفت: هرچند از بیماریهای واگیر از جمله ایدز، هپاتیت و... چندان رها نشده ایم ولی با گسترش شبکه های بهداشتی در کشور بعد از انقلاب بیماریهای واگیر کاهش یافت و برخی نیز ریشه کن شده است است اما در حال حاضر به دلیل مهاجرت و توسعه شهر نشینی با بیماریهای غیر واگیر از جمله چاقی، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی و سرطانها و بیماریهای اسکلتی عضلانی مواجه هستیم.

دماری با اعلام اینکه سالانه حدود 70 تا 90 هزار مورد جدید سرطان در کشور شناخته می شوند، از تدوین تقویم پیشگیری ایرانیان توسط این انجمن خبر داد و گفت: دراین تقویم مشخص می شود که هر ایرانی چه زمانی باید غربالگری انجام دهد. با غربالگری علاوه بر تشخیص به موقع، درمان در مراحل اولیه موجبات بهبودی را فراهم می آورد چرا که برخی از سرطانها باید در سنین خاصی غربالگری شوند.