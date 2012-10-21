"مرغ باران" هنوز قرارداد اجرا ندارد

پری صابری درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "مرغ باران" که پیش از این قرار بود در سال جاری به صحنه رود به خبرنگار مهر گفت: هنوز وضعیت اجرای عمومی این نمایش در کش و قوس روند اداری گرفتار است. یکسالی است که مدام امروز و فردا میشود و اجرای عمومی "مرغ باران" مشخص نیست.
وی یادآور شد: البته گفته شده که اردیبهشتماه سال آینده نوبتی به اجرای عمومی نمایش "مرغ باران" در تالار وحدت بنیاد فرهنگی رودکی اختصاص پیدا کرده است و میتوان این اثر را در آن زمان اجرای عمومی کرد.
این کارگردان با سابقه تئاتر ایران تأکید کرد: با وجود اینکه نوبت اجرای عمومی "مرغ باران" مشخص شده اما هنوز قراردادی با ما بسته نشده و اگر قرارداد بسته نشود و تنخواهی در اختیارمان قرار نگیرد نمیتوان نمایش "مرغ باران" را تولید و اجرا کرد.
صابری با اشاره به اینکه در عرصه تئاتر برای اجرای نمایش پاسخ مستقیم و مناسبی نمیتوان گرفت، اظهار امیدواری کرد که قرارداد اجرای نمایش "مرغ باران" منعقد شود و تنخواه برای تولید و اجرای نمایش در اختیار گروه قرار گیرد.
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