لزوم ایجاد نظام اعتبار بخشی علمی متناسب با نیازهای داخلی/ ISC تقویت شود

حجت الاسلام والمسلمین دکتر "حمیدرضا شاکرین"، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در نقد و ارزیابی مؤسسه ISI گفت: در غرب با برنامه ریزی هایی معمولا نهادهایی را پدید می آورند که این نهادها نقش اعتباربخشی دارند که این کار در حوزه های مختلفی مانند صنعت، علم و ... صورت می گیرد؛ مثلا ISO یک نهاد اعتبارگذاری در یک سری محصولات تولیدی است. مؤسسه ISI هم در زمینه تولید مقالات و علم کار می کند.

وی با بیان اینکه در حوزه نمایه کردن مقالات علمی استانداردهایی در نظر گرفته می شود که دقیقا به گونه ای طراحی شده تا بتواند پاسخگوی نیازهایی باشد که جوامع غربی دارند، افزود: مغزهای متفکر جهانی فکر می کنند، می نویسند و تحقیق می کنند تا محصولاتی را تولید کنند و با نگارش مقاله مغزها را نادانسته و ناخواسته در استخدام اهداف آنها در می آورند.

شاکرین با اشاره به اینکه این بدان معنی نیست که این کار هیچ بار علمی برای خود کشورها ندارد، بیان کرد: ولی این کار اساسا و اصالتا براساس چیزهایی تنظیم شده تا بتواند مطابق با نظام ارزشی، خواستها و انتظارات غربیها باشد. سخنم این نیست که نگارش مقاله در ISI هیچ کمکی به جامعه ما نمی کند و لیکن کمکی که به جامعه خود ما می کند چه بسا چندان مهم نباشد به خصوص در بعضی از حوزه ها چندان هم ارتباط برقرار نکند و لذا بعضی چیزها که برای ما مفید است و اهمیت دارد مطابق استانداردهای غربیها اصلا مهم تلقی نمی شود و توجهی به آنها نمی کنند.

نویسنده کتاب «مبانی و پیش انگاره های فهم دین» بیان کرد: در حوزه فلسفه اسلامی حرفهای مهمی داریم که بسیاری از مشکلات فکری بشر را می تواند حل کند، ولی غربیها هرگز به اینها توجهی نمی کنند، چون به گونه ای که آنها می خواهند از آن استفاده کنند به دردشان نمی خورد، بنابراین این نکته را باید ملحوظ داشت.

وی با تأکید بر اینکه نمی گویم نباید مسأله چاپ مقاله در ISI را مورد توجه قرار نداد، اما نباید امتیاز برای آن تلقی کرد، تصریح کرد: باید آنرا به عنوان امر ثانوی در نظر بگیریم. امر اساسی این است که مقالات ما، چه مشکلی از مشکلات جامعه ما را حل می کند. این را ارزش برتر بدانیم و بالاترین جایگاه را برایش قائل شویم. نه اینکه بالاترین امتیاز را برای مقاله ای قائل شویم که در پایگاه استنادی علوم منتشر می شود.

نویسنده کتاب «حجت همیشگی» تأکید کرد: البته کارهایی هم صورت گرفت و پایگاه استنادی جهان اسلام ISC در مقابل ISI تأسیس شد که ابتکار خوبی بود، اما باید این مؤسسه را رشد داد تا پیشرفت کند و به جایی برسد تا بتواند یک اعتبار برجسته ای در سطح جهان اسلام ایجاد کند و متفکران و اندیشمندان و دانشمندان را به سمتی سوق دهد که مطابق نیازهای جامعه خودشان فکر، تحقیق و مطالعه کنند تا چیزهایی که به درد خودشان و جهان اسلام می خورد برایش اعتبار قائل شوند. افزون بر آن باید نظام اعتباربخشی متناسب با نیازهای داخلی قائل شویم و بالاترین امتیازها را به مقاله ای بدهیم که بتواند به بهترین وجهی نیازهای داخل را تأمین کند.