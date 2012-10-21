سفر احتمالی صالحی برای پروژه «عیدقربان»/ نگرانی از عدم موفقیت آتش بس در سوریه

صادق الحسینی ، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیشنهاد آتش بس در سوریه که با عنوان پروژه عیدقربان معروف است، گفت: شرط اولیه موفقیت این طرح تعهد و پشتیبانی بی قید و شرط همه گروه هاست.

وی افزود: متأسفانه تروریست ها و کسانی با بیت المال مسلمین در قطر و عربستان به معارضین در سوریه کمک و از آنها پشتیبانی می کردند تا کنون هیچ ضمانتی را به دولت سوریه، اخضر ابراهیمی و ایران که طراح اصلی بوده است، نداده اند.

الحسینی خاطرنشان کرد: ترکیه نیز برای نجات خود از باتلاقی که در آن فرورفته است از این طرح حمایت کرده است. ترکیه می خواهد دست به دامن ایران شده و از غرق شدن خود جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه موفقیت طرح در صورت ضمانت شفاف پشتیبانان اصلی تروریست ها مانند القاعده و .... امکان پذیر است، گفت: متأسفانه در حال حاضر به جای چنین حمایتی علامت بدی شنیده شده که از سوی رئیس جمهور فرانسه اعلام شده که می خواهد یک گروه مسلح جدید در هند راه اندازی کند.

الحسینی تصریح کرد: به هر حال اخضر ابراهیمی امیدوار به موفقیت و عاقبت به خیری در این باره است . او نمی خواهد مانند کوفی عنان به تاریخ بپیوندد اما موفقیت طرح آتش بس در ابهام است.

وی تصریح کرد: معاون سازمان امنیت لبنان تنها یک شب پس از سفر به آلمان و دیداری که درآنجا داشت در انفجار کشته شد . این موضوع بیشتر ایجاد شبهه می کند که آنها به دنبال آتش بس نیستند بلکه به دنبال آتش انداختن در سوریه هستند.

الحسینی اظهار داشت: گروه های ملی و عقیدتی که مخالف بشار اسد هستند نیز خواستار آتش بس شده اند اما قادر به انجام چنین کاری نیستند و در حقیقت آنهایی که قادرند این بحران را در سوریه به پایان برسانند خواهان آتش بس نیستند.

وی ضمن ابراز نگرانی از این امر که جنگ فرسایشی و کشتار مردم بی گناه در سوریه طبق برنامه نتانیاهو و اوباما تا بعد انتخابات آمریکا ادامه داشته باشد، افزود:ایران نیز یک کشور موثر در سوریه است اما این به شرطی است که پشتیبانان تروریست ها دستشان از سوریه قطع شود .

الحسینی خاطرنشان کرد: تا جایی که می دانم و فکر می کنم علی اکبر صالحی ، وزیر امور خارجه کشورمان در حال رایزنی با تعدادی ازکشورها برای آغاز یک سفر دوره ای به منظور اجرای پروژه عید قربان در سوریه است و امیدوار است که بتواند در این مورد دریچه امیدی بگشاید.

وی تصریح کرد: باید دید که بازیگران بین المللی تا چه اندازه در این روند همراه ایران باشند. اتفاق روز گذشته در لبنان فتنه دومی است کلید آن در تلاویو زده شده است.آنها تمایل دارند مردم با هم بجنگند و طرح امنیت و ثبات در سوریه و لبنان به مخاطره بیافتد.