به گزارش خبرنگار مهر، سمینار زیرمنطقه‌ای برنامه حافظه جهانی یونسکو از طرف کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و به مناسبت 20 امین سال تأسیس برنامه حافظه جهانی یونسکو، صبح امروز یکشنبه 30 مهر آغاز به کار کرد.

مراسم افتتاح این سمینار با حضور محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، تاریا ویرتانن رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، اسحاق صلاحی رئیس کمیته ملی حافظه جهانی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حبیب احمدخان مدیرکل آرشیو ملی پاکستان کاوندیک پولاد‌اف دبیرکل کمیسیون ملی ترکمنستان، حیات‌الله مهریار رئیس بخش علوم اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو و نیز اعضای کمیته ملی حافظه جهانی و گروه ارزیابی آن در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

سعیدآبادی: میراث مستند در سکوت می‌میرد

ابتدا محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در سخنانی با اشاره به مشترکات کشورهای عضو زیرمنطقه آسیای مرکزی برنامه حافظه جهانی، گفت: ما باید روی میراث مشترک خودمان بیشتر تاکید داشته باشیم و در حفاظت و نیز معرفی آن به جهان بکوشیم.

وی افزود: صلح را باید در اذهان مردمان ساخت همانگونه که جنگ‌ها به همین شکل ساخته می‌شوند. معتقدم دستیابی به صلح از طریق سیاست میسر نمی‌شود و این ارتباطات فرهنگی است که صلح را برقرار می‌کند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو همچنین گفت: برنامه حافظه جهانی نشان می‌دهد که گذشتگان ما تا چد در شکل‌گیری تمدن امروز ما نقش داشته‌اند.

سعیدآبادی با اشاره به اهداف این برنامه تاکید کرد: مافی نیست فقط از میراث جهانی حفاظت کنیم بلک باید دسترسی به این میراث را برای همه مردم در جهان میسر کنیم.

وی همچنین به ویژگیهای میراث مستند در مقایسه با میراث فرهنگی و طبیعی پرداخت و گفت: بسیاری از این میراث‌های مستند در سکوت می‌میرند اما میراث طبیعی و فرهنگی همچنان قابل رویت هستند و سر جایشان قرار دارند و لذا می‌توان به وضعیت آنها رسیدگی کرد.

ویرتانن: تاکنون 245 اثر در فهرست میراث مستند یونسکو ثبت شده است

در ادامه این برنامه تاریا ویرتانن رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، در سخنانی گفت: تاکنون حدود 245 اثر در فهرست میراث مستند یونسکو ثبت شده و تا آغاز سال 2013 این تعداد بیشتر هم خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه تاکنون 5 اثر از ایران و یک اثر از پاکستان در برنامه حافظه جهانی ثبت شده است، ابراز امیدواری کرد آثاری هم از کشورهای افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در این برنامه ثبت جهانی شوند.

رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران اضافه کرد: برنامه حافظه جهانی یونسکو به کاهش خطرهایی که در کمین میراث مستند است و نیز حفاظت از آنها کمک می‌کند.

ویرتانن همچنین به نمایندگان کشورهایی که در سمینار زیرمنطقه‌ای برنامه حافظه جهانی یونسکو در تهران شرکت کرده‌اند، پیشنهاد داد از بیانیه پایانی کنفرانس ونکوور که اخیراً در این شهر کانادا برگزار شده، به عنوان یک سند مشترک برای همکاری فیمابین بهره ببرند.

گاناوان: کتابخانه دیجیتال آثار مستند کشورهای عضو برنامه حافظه جهانی راه‌اندازی شود

در ادامه این برنامه آریا گاناوان مشاور ارتباطات و اطلاعات دفتر زیرمنطقه‌ای یونسکو در تهران در گزارشی که از آخرین تحولات برنامه حافظه جهانی، فعالیت‌های جاری و آتی آن ارائه کرد، از چاپ کتابی در معرفی 245 اثر ثبت شده در فهرست میراث مستند یونسکو خبر داد و به کشورهای عضو پیشنهاد داد آن را به زبان رایج در کشورهایشان ترجمه و چاپ کنند.

وی همچنین خواستار راه‌اندازی کتابخانه‌ای دیجیتالی از آثار مستند در کشورهای عضو شد و گفت: بهتر است این کشورها تبادل نظر بیشتری در زمینه اطلاعات مربوط به آثار مستند و ارزشمند خود داشته باشند.