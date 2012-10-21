امیرعلی یوزباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مراحل تحقیقاتی و پروژه امکلان سنجی تدوین این دانش در حال اجرا است.

وی ادامه داد: بر اساس رسالت پژوهشکده نیمه هادی و متمرکز شده فعالیت پژوهشی آن، مطالعه بر روی سلول های خورشیدی نسل جدید را با توجه به ضرورت آینده نگری در این بخش مورد توجه ویژه قرار دادیم.

مسئول پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد و انرژی اظهار داشت: با تدوین دانش فنی سلول های خورشید لایه نازک این سلول ها جایگزین سلول های خورشیدی بر پایه سیلیکن خواهند شد.

یوزباشی تصریح کرد: برای تدوین این دانش نیاز به امکانات و تجهیزات پیشرفته است که با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه کشور باید با رایزنی این نیازها را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: البته در این خصوص با کشور بلاروس تفاهم نامه های خوبی امضا کرده ایم و در آینده ای نزدیک با چند کشور دیگر نیز به بحث و تبادل نظر خواهیم نشست.

مسئول پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد و انرژی اذعان داشت: تا سی سال آینده سلول های خورشیدی بر پایه سیلیکن جوابگوی نیاز کشور خواهند بود اما با توجه به محدود بودن صنایع فسیلی باید در این خصوص دور اندشی کرد.

یوزباشی گفت: سلول های خورشیدی لایه نازک بیشتر برای برق رسانی به مناطق دور افتاده و باز که دارای انرژی مناسب خورشیدی هستند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.