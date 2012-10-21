به گزارش خبرنگار مهر، طرح آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) در نیمه دوم سال 88 از سوی هیات وزیران تصویب و برای اجرا با دستور رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ و قرار شد نوزادان متولد شده در هر سال تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

در همان ابتدا، اعلام شد دولت در مرحله اول یک میلیون تومان به این حسابها هدیه خواهد کرد و هرساله نیز 100 هزار تومان به حساب آتیه فرزندان اضافه می‌کند. همچنین والدین اصل پول واریز شده از سوی دولت را تا سن قانونی صاحب حساب یعنی 18 سالگی نمی توانستند برداشت کنند اما والدین می توانستند اعتباری را به این حساب اضافه کنند و در قبال آن وام قرض الحسنه بگیرند.

براساس اعلام سازمان ثبت احوال سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار نوزاد در کشور متولد می شوند این درحالی است که در سال 89 با تخصیص اعتبار 500 میلیارد تومانی برای تامین آتیه فرزندان، 500 هزار نوزارد تحت پوشش قرار گرفته و برای آنان حساب یک میلیون تومانی در بانک ملی باز شد که البته این طرح فقط در نیمه نخست همان سال اجرایی شد و کودکان نیمه دومی از این امتیاز محروم ماندند.

توقف طرح و خالی شدن حساب نوزادان

اما مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم اجرای طرحهایی مانند آتیه فرزندان را غیر کارشناسی دانسته و معتقد است هرماه دولت بدور از منطق و کار کارشناسی طرحی ارائه می‌دهد که فقط برای دلخوش کردن مردم و بازی گرفتن افکار عمومی است و پس از مدت کوتاهی از اجرا به فراموشی سپرده می شود.

سید جواد زمانی اواسط سال گذشته از توقف اجرای طرح آتیه فرزندان خبر داده و عنوان کرد که در ابتدا گفته شد که یک میلیون تومان به حساب نوزادانی که تازه متولد شده اند واریز می‌شود اما به تازگی نیز شنیده شده که این مبلغ از حسابها برداشته شده است.

اختلاف دولت و مجلس دلیل توقف

مدتی بعد نیز رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اختلاف دولت و مجلس را دلیل توقف طرح آتیه فرزندان عنوان کرده و گفت که این طرح به دلیل نداشتن حکم قانونی از سوی مجلس متوقف شده است.

محمد ناظمی اردکانی افزود: دولت در ابتدا برای اجرایی شدن طرح بیمه آتیه فرزندان در بودجه سال 89 اعتباری معادل 500 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نوزادان متولد این سال را تحت پوشش طرح قرار دهد که البته در نیمه اول سال اجرایی شد اما بدلیل اینکه مجلس طرح را غیر قانونی دانسته بود طرح آتیه فرزندان با توقف روبرو شد.



وی گفت: در قانون بودجه سال 90 هم دو هزار و 500 میلیارد تومان بدین منظور پیش بینی شده بود که بتواند متولدین سال 89 و 90 را پوشش دهد اما این موضوع نیز به دلیل اختلاف نظر محقق نشد.

سید امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نیز در مورد توقف اجرای این طرح گفت: تمامی طرحهایی که نیاز به اعتبار ویژه دارند برای اجرایی شد نباید مصوبه قانونی مجلس را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت امکان اجرای آن برای مدت طولانی وجود ندارد .

وی تاکید کرد: باید ردیف بودجه ای خاص برای اجرای طرح آتیه فرزندان در نظر گرفته شود و چون قانونی نبوده و ردیف بودجه ای نیز نداشته به همین دلیل فقط مدت کوتاهی اجرایی شده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته دولت می تواند به جای اینکه طرحی جدید به مجلس ارائه دهد و سپس مدتی پروسه تصویب به طول بینجامد ؛حکم بودجه ای برای اجرای طرح آتیه فرزندان در نظر یگیرد که آن نیز زودتر از بودجه سال 92 امکانپذیر نیست.

اجرای طرح آتیه نیازمند تصویب مجلس

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره معتقد است برای اجرایی شدن طرح آتیه فرزندان دولت باید حتما لایحه ای به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب طرح را اجرایی کند.

عبدالرضا عزیزی با اشاره به اینکه بدون لایحه و قانونی شدن امکان اجرا وجود ندارد ، گفت: دلیل توقف طرح نیز در گذشته همین موضوع غیر قانونی بودن آن بوده است .

به گفته وی، در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس و ... بدنبال تسهیل ازدواج و ارائه سیاستهای تشویقی برای افزایش باروی هستند، چنانچه دولت این لایحه را به مجلس ارائه دهد در کمترین زمان مورد تصویب نمایندگان قرار خواهد گرفت.

وی در مورد طرحهایی که از سوی دولت مطرح می شود و جنبه اجرایی ندارند، افزود: چنانچه میان دولت و مجلس هماهنگی و تعامل وجود داشته باشد طرحهای دولت به مشکل اجرایی برنمی خورد و امیدواریم از این پس دولت اینگونه رفتار کند.

کمبود اعتبار مانع اجرای طرح آتیه

مدیرکل استاد وهویتی سازمان ثبت احوال نیز عدم تخصیص اعتبار کافی را دلیل توقف طرح آتیه فرزندان دانست و گفت: این طرح فقط در 6 ماهه اول سال 89 برای 520 هزار نوزاد اجرایی شد.

محسن اسماعیلی افزود: آتیه فرزندان ، طرح مشترکی میان ثبت احوال و بانک ملی بود و قرار بود نوزادانی که سند ولادت برای آنان صادر می شود به بانک ملی برای بازکردن حساب آتیه فرزندان معرفی شوند که در نیمه اول سال 89 نیز همین گونه بود اما پس از آن بدلیل عدم تخصیص اعتبار، اجرای طرح متوقف شد.

در هر حال کمبود اعتبار، قانونی نبودن طرح، نداشتن حکم بودجه ای و ... از جمله مشکلاتی است که طرح آتیه فرزندان با آن مواجه است و در صورتیکه این موارد برطرف نشود خانواده ها نباید بیهوده به اجرای آن دلخوش کنند. جا دارد قبل از اینکه دولت طرحی را تدوین و برای مدت کوتاهی اجرایی کند مصوبه قانونی آن را از مجلس گرفته و اعتبار لازم را نیز تخصیص دهد تا دیگر با مطرح کردن چنین وعده هایی افکار عمومی به بازی گرفته نشود.