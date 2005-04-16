ايران بهترين كشور براي ترانزيت كالاي كشورهاي آسياي مركزي است// ارتباط با كشورهاي همجوار فرصتي براي توسعه مناطق مرزي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر ولايتي با تاكيد بر اينكه ايران بهترين كشور براي ترانزيت كالاهاي كشورهاي آسياي مركزي است، افزود: مناطق تركمن نشين از مناطق استراتژيك كشور به شمار مي رود كه مركز ارتباطي مهم جمهوري اسلامي با كشورهاي آسياي مركزي است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به اقداماتي كه در آينده مي تواند به پيشرفت و توسعه اين منطقه كمك كند، اشاره نمود و گفت: برقراري و توسعه كشتيراني براي حمل كالا و مسافر شبيه كاري كه در ساحل غربي خزر بين انزلي و آذربايجان وجود دارد، در ساحل غربي بين بندر تركمن و تركمنستان مي تواند در كمك به اشتغال موثر باشد.

وي ايجاد پالايشگاه براي پالايش نفت قزاقستان، بهينه سازي كار صيد و صيادي، فراهم كردن زمينه جذب توريست و ايجاد زنجيره صنايع مرتبط با نفت و گاز را براي حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال ضروري دانست.

دكتر ولايتي ارتباط با كشورهاي همجوار را براي مناطق مرزي فرصتي براي توسعه خواند و گفت: ما بايد از اين موقعيت خدادادي استفاده بهينه بنماييم زيرا ايران بهترين كشور براي ترانزيت كالاي كشورهاي آسياي مركزي است.