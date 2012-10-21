مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر درباره فعالیتهای این مرکز در جهت مستندسازی با موضوع "سبک زندگی" به خبرنگار مهر، گفت: سینمای ایران طی سالهای متمادی تحت تاثیر فیلمهای خارجی به خصوص سینمای هالیود بوده و درست به همین دلیل است که عمده فیلمهای معرفی شده به مخاطب ایرانی، غیرایرانی است.
شفیع آقامحمدیان در ادامه افزود: آنچه فیلمسازان سینمای ایران باید در ساخت فیلمهای خود در نظر بگیرند شناخت درست از هویت ایرانی و اسلامی و به کارگیری آن در آثار خود در جهت معرفی این آموزهها به مخاطب است. حال اینکه تغییر الگوی زندگی و فاصله گرفتن از سبک و شیوههای زندگی ایرانی باعث شده که هویت یک خانواده ایرانی تحتالشعاع قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره مصداقی به تغییرات در شیوه زندگی گفت: یکی از پدیدههای ساده در زندگی شهروندی این است که خانوادهها در سبد خانواده خود خرید انواع غذاهای خارجی را در نظر میگیرند و نکته دردناکتر اینکه سینما و تلویزیون به گسترش این فرهنگ دامن میزنند. این درحالی است که تلویزیون میتواند تاثیرگذار باشد، در واقع برنامهسازان و کارگردانهای سریالهای تلویزیونی وظیفه دارند در محتوا و ساختار آثارشان سبک زندگی ایرانی را رعایت کنند.
آقامحمدیان در ادامه صحبتهای خود با اشاره به فعالیت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این رابطه گفت: فرمایشهای ارزشمند مقام معظم رهبری این اجازه را به من بهعنوان مدیر جشنواره سینما حقیقت داد تا بخش "سینمای خانواده" را با حضور 5 داور خانم جدیتر پیگیری کنیم.
وی در پایان افزود: البته حرکتهایی از این دست کافی نیست و باید جدیتر به این قضیه نگاه کرد از همینرو در نظر داریم طی فراخوانی از جوانهای علاقمند دعوت کنیم تا فلیمهایی با موضوع خانواده و سبک زندگی ایرانی بسازند که البته در این راه فیلمهای داستانی و به خصوص سریالهای تلویزیونی میتوانند نقش موثرتری داشته باشند. از همینرو سیاستگذاران فرهنگی در سینما و به خصوص تلویزیون با برنامهریزی دقیق میتوانند در این راه حرکتهای مثبتی انجام دهند.
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