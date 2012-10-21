20 استخر پرورش ماهی در البرز مکانیزه شد

مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح تجهیزات فیلتراسیون و اکسیژن سازی را به منظور افزایش تولید در استخرهای آب کشاورزی را تدارک دیده ایم.

وی با بیان اینکه واحدهای الگویی برای این کار ایجاد شده است، ادامه داد: با این امکانات 50 درصد به حجم تولیدات پرورشی افزوده خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: برای مکانیزه کردن استخرهای پرورش ماهی هیچ محدودیتی نخواهیم داشت و به متقاضیانی که تمایل به مکانیزه کردن استخرهای پرورش ماهی دارند 20میلیون تومان اعتبار تخصیص خواهیم داد.

30 پروانه اشتغال خانگی پرورش ماهی در البرز صادر شده است

کریمی اعلام کرد: در سال جاری با ایجاد الگوهایی بحث اشتغال خانگی را به سمت پرورش ماهی های زینتی سوق داده ایم که با استقبال خوبی مواجه بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات و آموزش های لازمه برای این کار آمادگی لازم برای پذیرش افراد متقاضی را داریم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته استان البرز وضعیت مطلوبی را در تولید ماهی داشته است، گفت: تولید ماهی در استان از 1300 تن در سال گذشته به دو هزار تن در سال جاری رسیده است.

کریمی بیان داشت: استان البرز در پرورش ماهی های زینتی با تولید 10 میلیون ماهی جزء استانهای شاخص کشور است.