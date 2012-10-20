دو طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان ریاحی پیش از ظهر شنبه در کارگروه گردشگری با اشاره به اینکه طرح گردشگری منطقه بابا حیدر و طرح گردشگری بهشت زمین صادق آباد در این جلسه به تصویب اعضا رسید، اظهار داشت: تصویب نهایی این دو طرح با حضور معاونت عمرانی استانداری اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح گردشگری منطقه نمونه گردشگری بابا حیدر در 26.5 هکتار احداث می شود، بیان داشت: هدف عمده از ایجاد این منطقه ایجاد اشتغال، مشارکت مردم محلی در فعالیت های گردشگری و ... عنوان کرد.

ریاحی با بیان اینکه کاربری این منطقه نمونه گردشگری خدماتی، تجاری، پذیرایی، اقامتی، فضای سبز، مذهبی و فرهنگی است ، اذعان داشت: در دوران ساخت این منطقه اشتغال ایجاد شده 155 نفر و اشتغال در دوران بهره برداری 242 نفر است.

مژگان ریاحی با اشاره به اینکه طرح گردشگری بهشت زمین صادق آباد در حاشیه رودخانه زاینده رود در اطراف روستای صادق آباد ایجاد می شود، بیان داشت: این طرح گردشگری با کاربری اقامتی، ویلایی، فضای سبز، خدماتی و معابر در 14.37 هکتار در نظر گرفته شده است.

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در این طرح گردشگری غرفه های صنایع دستی، محوطه ورزش های کوهی، چایخانه، راه آسفالته، هتل، محوطه سنگ فرش و .... در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این طرح نیز در این کارگروه به تصویب اعضای کارگروه در آمده و این طرح به کارگروه زیر بنایی ارائه می شود.

معاون عمرانی استانداری چهار محال و بختیاری و جمعی از مسئولین و مدیران استانی به دلیل حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر شهرستان بروجن در این جلسه حضور نداشتند.