تفاوت اسلام ناب محمدی و آمریکائی/ نقش اسلام محمدی در بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد موسوی امروز 29 مهر ماه در همایش اهل سنت در مکه مکرمه با ذکر آیاتی از قرآن مجید در زمینه وحدت و نیز فلسفه کلام لبیک یا رسول الله، گفت: پیامبران الهی برای هدایت بشریت آمده اند و در مقابل آنان، امثال نمرود، فرعون و ابوجهل، برای ضلال بشریت در برابر انبیاء ایستادند.



مشاور رئیس جمهور با اعلام اینکه یا نظام توحیدی باید از اهداف خود دست بردارد یا برعکس و چون هیچ یک از این دو نظام از اهداف خود دست بر نمی دارند، همیشه این ستیز وجود دارد، تصریح کرد: در زمان ما نیز حضرت امام (ره) اردوگاه دشمن و ستم را خوب شناسایی و بحث تفاوت اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی را مطرح کرد.



رئیس سازمان حج و زیارت، افزود: اصل پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه افیون توده ها بودن دین را باطل کرد. آنها وقتی که خود را در قبال این نظریه شکست خورده یافتند و فهمیدند که اسلام روز به روز گسترش پیدا می کند، توطئه هایی چون توهین به مقدسات اسلام را چیدند.



این مقام مسئول، تاکید کرد: امروز اسلامی که گسترش پیدا کرده، اسلام غزه و انقلاب اسلامی است که در آن ذلت نیست. این عزت است که در مصر، تونس، لیبی و لبنان پیروز می شود. از این رو امروز آن چه که امروز گسترش پیدا کرده، اسلام ناب محمدی است که مایه فخر جهان اسلام است.



به گفته حجت الاسلام والمسلمین موسوی، حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه چند محور اساسی را تبیین کرد که یکی این که اسلام دین امید بخش و مدافع محرومان و مستضعفان است و دیگر، وجوه استکبار ستیزی، معنویت گرایی و مقاومت آن در مقابل نظام سلطه است.



وی در پایان تاکید کرد که اسلام ناب محمدی اردوگاه دشمن را تصرف کرده و متزلزل ساخته است و کمونیسم را خرد کرده و هیبت لیبرال دموکراسی را از بین برده است.



به گزارش مهر، در همایش زائران اهل سنت کشورمان در سفر معنوی حج امسال، همچنین جمعی از علما، امامان جماعت و بزرگان اهل سنت کشورمان از استان هایی چون گلستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی حضور داشتند که برخی از آنان درباره شواهد و مبانی دینی وحدت مسلمین و ضرورت های آن سخن گفتند.



بنا بر آمار اعلام شده، بیش از 6 هزار نفر از زائران اعزامی کشورمان را به سرزمین وحی در موسم حج 91، هموطنان اهل سنت تشکیل می دهند.