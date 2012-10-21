به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب توسط انتشارات «برونو دوسِی» در 128 صفحه به چاپ رسیده است.

این مجموعه شامل 48 شعر است که از کتاب‌های پرنده پنهان، رنگ‌ها رفته دنیا، سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند و حفره‌ها گزیده شده است.

«برونو دوسی» انتشارت تخصصی شعر است و ناشر کتاب‌هایی از چهره‌هایی چون مارگرت اتوود، آدونیس و... به شمار می‌رود.

گزیده شعر گروس عبدالملکیان که توسط فریده روا به فرانسه ترجمه شده است، در قطع رقعی و با قیمت 15 یورو در هفته گذشته به بازار کتاب فرانسه عرضه شد.

گروس عبدالملکیان، شاعر معاصر و پسر محمدرضا عبدالملکیان از شاعران پیشکسوت و انقلابی است. او متولد ۱۳۵۹ تهران است و تاکنون مجموعه‌های متعددی را به چاپ رسانده و آثارش به دلیل سهل و ممتنع بودن مورد توجه قرار گرفته ‌است.