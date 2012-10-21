احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با نوسانات وحشتناک بازار ارز و و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از نصف مردم فقیر با حقوق ثابت در تامین اولیات زندگی خود دچار مشکل می شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به سبد کالاهای اساسی مردم یارانه تعلق گیرد زیرا تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام و تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با مشکلاتی که دولت در بازار ارز بوجود آورده است تمام زحماتی که برای هدفمندی یارانه ها کشیده شده بر باد رفته است.

توکلی ادامه داد: زمانی که ارزش ارز دو برابر شده و ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یافته باید دولت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد.

وی تاکید کرد: من مخالف هدفمندی یارانه ها نیستم ولی دولت باید تامین کالاهای اساسی مردم را تضمین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر برخی چهره ها از لزوم کمک به مردم در شرایط اخیر با ارائه کوپن سخن گفته اند از جمله رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جمع اعضای هیئات مذهبی کشور با اشاره به وضع اقتصادی موجود خطاب به دولت گفت: به داد مردم برسید، دولت کوپن برنج و روغن به مردم بدهد، باید دولت به وضعیت اقتصادی مردم در طبقات پایین رسیدگی کند.

اسد الله عسگراولادی از چهره های اقتصادی نیز در مصاحبه ای بر این نکته تاکید داشته است.