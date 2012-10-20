شناسایی 13معدن جدید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ابراهیمی بیان کرد: باشناسایی این تعداد معدن جدید، تعداد معادن چهارمحال و بختیاری به 144 عدد افزایش یافت.

وی با اشاره به افزایش 12درصدی معادن در چهارمحال و بختیاری، گفت: این معادن شامل سنگ لاشه، سنگ نما هستند که در شش ماه گذشته تاکنون در استان شناسایی شدند.

وی گفت: تعدادکل معادن چهارمحال و بختیاری امسال نسبت به مدت مشابه قبل 12.5 درصد افزایش یافته است.

ابراهیمی با اشاره به افزایش 10 درصدی اشتغال در معادن این استان، افزود:‌ هم اکنون هزار و 304 نفر در معادن استان فعالیت می کنند.

رئیس اداره معادن صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به سرمایه گذاری 475 میلیارد ریالی در معادن چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت:‌ سرمایه گذاری جدید ایجاد شده در بخش معادن استان نیز بیش از 46 درصد افزایش یافته است.

وی به استخراج سالیانه 8.5 میلیون تن مواد معدنی از معادن این استان اشاره کرد و گفت: چهارمحال و بختیاری رتبه چهاردهم تولیدات مواد معدنی کشور را دارد.

برگزاری جشن اقتصاد مقاومتی به شکرانه صادرات موفق در چهارمحال و بختیاری

معاون بازرگاتی خارجی سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با روز ملی صادرات جشن صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری را برپامی شود.

رحمت اله صفری افزود: این جشن با حضور مسئولان اقتصادی ،تجار و بازرگانان ابتدا از شهرستان بروجن آغاز می شود.

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی به وی‍ژه تجار و صادرکنندگان برای گرامیداشت روز ملی صادرات امسال گفت:‌ با وجود تحریم ها تولیدکنندگان،صادرکنندگان و تجار چهارمحال و بختیاری امسال در تولید کیفی و صادرات کالا روند رو به رشدی را داشته اند.

وی گفت: تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی،راه اندازی کلینیک صادراتی، بازدید از واحد های صنعتی و تولیدی و صادراتی ، از در یگر برنامه های روز ملی صادرات است.

وی همچنین، از برگزاری آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان همزمان با روز ملی صادرات خبر داد و افزود: این آیین، هفتم آبان ماه امسال در شهرکرد برگزار می شود.

دستیابی ایران به فناوری ساخت رآکتورهای تولید هیدروژن فولاد سازی

متخصصان چهارمحال و بختیاری به فناوری ساخت رآکتورهای تولید هیدروژن فولادسازی دست یافتند.

مدیرعامل بزرگترین کارخانه ورق خودرو خاورمیانه در چهار محال و بختیاری گفت: ایران پس از ایتالیا دومین کشور دنیا در دستیابی به این فناوری است.

حمیدی افزود: خلوص هیدروژن در نمونه خارجی 99.5 درصد است در حالیکه خلوص هیدروژن در نمونه ایرانی این فناوری 99.8 درصد است.

متـخصصان چهارمحال و بختیاری یک ماه پیش در مدت زمان 20 روز به فناوری ساخت رآکتور تولید هیدروژن فولادسازی دست یافته اند این درحالیست که علاوه بر مدت زمان انتقال فناوری به کشور ساخت ان ، درخارج از کشور 45روز طول می کشد.

متخصصان چهار محال و بختیاری پارسال هم موفق به ساخت نـخستین رینگ یکپارچه جهان ، موتورهای پرتوان استرلینگ به عنوان هفتمین کشور جهان، و سامانه بازیافت دی اکسید کربن کشور شدند.

حمیدی هزینه نـمونه خارجی ساخت رآکتور تولید هیدروژن فولاد سازی را 32میلیاردریال اعلام کرد و گفت: این درحالیست که هزینه این فناوری در کشور ایران یک دهم نمونه خارجی آن است.

انتخابات 52 اتحادیه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

رئیس اداره اصناف صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این انتخابات سه روز متوالی از 30 مهرماه تا دوم آبانماه برای 52 اتحادیه برگزار میشود.

عبدالله رضوی افزود: این انتخابات با رقابت 500 کاندیدا هر روز از ساعت هشت و نیم صبح تا 16 عصر برای هفده تا هجده اتحادیه برگزار می شود.

وی گفت: واجدان شرایط رای در تمامی شهرها و روستاهای شهرستان شهرکرد بر اساس رسته شغلی در روز مقرر رای می دهند.

رضوی افزود: اعضای این اتحادیه های صنفی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

پرداخت ۷۷ درصدی کل تسهیلات مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۷۷ درصد کل تسهیلات مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون در استان خبرداد.

محمود عیدی گفت: پنج هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال تسهیلات به ۳۵ هزار و ۸۹۵ واحد مسکن مهر در شهرستان های هفت گانه چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.

وی تأکید کرد: هزار و۶۸۳میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال تسهیلات به مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر چهارمحال و بختیاری نیز پرداخت شده است.

عیدی افزود: تسهیلات یاد شده به هفت هزار و ۵۳۱ واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پرداخت و برابر ۷۳ درصد تسهیلات اعطایی ساخت مسکن مهر در این شهرها بوده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دو هزار و ۶۰۰ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال تسهیلات هم به مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان پرداخت شد.