تظاهرات علیه سیاست های مونتی در رم/ نارضایتی مردم از افزایش نرخ بیکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از اتحادیه های کارگری ایتالیا روز گذشته در اعتراض به افزایش شمار بیکاران و تعطیلی کارخانه ها در میدان جان باسیلیکا مرکز رم تظاهرات کرده و از دولت ماریو مونتی خواستند تا به کارگرانی که تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفتند، کمک بیشتری بکند.

اتحادیه های کارگری ایتالیا تاکید کرند که دولت باید اقداماتی را برای ترغیب سرمایه گذاری و افزایش اشتغال زایی به خصوص در میان زنان و جوانان انجام دهد.

تظاهرات روز گذشته آخرین دور تظاهرات علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا، افزایش مالیات ها و سن بازنشستگی و کاهش خدمات رفاهی و همزمان با افزایش تظاهرات ها و اعتصاب ها در جنوب اروپا از یونان تا اسپانیا بود.

با وجود آنکه برنامه های ریاضت اقتصادی دولت مونتی با هدف کاهش بدهی ها و اعتمادسازی در بازارها به اجرا درآمده است، اما این اعتراضات به ناآرامی ها و افزایش نارضایتی ها دامن زده است.

این تظاهرات درحالی برگزار شد که رسانه های خبری با اشاره به افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات در ایتالیا اعلام کردند شمار بیکاران به بالاترین میزان خود از سال 2004 تاکنون رسیده است.

بر اساس طرح جدید دولت دهها هزار نفر از کسانی که در انتظار بازنشستگی بودند، باید به فعالیت خود ادامه دهند. گفته می شود که طرح افزایش حداقل سن بازنشستگی زندگی 350 هزار نفر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، این درحالیست که دولت ایتالیا این رقم را 65 هزار نفر برآورده کرده و ادعا کرده مردم از حقوق بازنشستگی محروم نمی شوند.