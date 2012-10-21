به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را دکتر سکینه عموئیان، متخصص پاتولوژی آناتوموکلینیکال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر آرمین عطاران زاده متخصص پاتولوژی آناتوموکلینیکال فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنیک به فارسی ترجمه کرده‌اند.

گستردگی علم پاتولوژی در عرصه‌های مختلف و اهمیت آزمایشگاه‌های پاراکلینیک، لزوم آشنایی هر چه بیشتر با منابع معتبر و جدید را آشکار می‌سازد.

میکروب شناسی شامل مباحث تشخیصی انواع گروه‌های میکروبی در سطح بالینی و آزمایشگاهی، یکی از سرفصل‌های مهم در رشته‌های پزشکی، آسیب‌شناسی و علوم آزمایشگاهی است.

این بخش از کتاب تشخیص و پیگیری بالینی بیماریهای به کمک روش‌های آزمایشگاهی - هنری (دیویدسون) با توجه به اهمیت علمی آن، از منابع امتحانی گروه‌های مختلف دانشگاهی است.

فصول 9 گانه این کتاب عبارتند از: عفونت‌های ویروسی، عفونت‌های کلامیدیایی، ریکتزیایی و مایکوپلاسمایی، باکتریلوژی پزشکی، بررسی عوامل آنتی میکروبیال در آزمایشگاه، عفونت‌های اسپیروکتی، مایکوباکتریوم‌ها، بیماری‌های قارچی، انگل‌شناسی پزشکی و انتقال و جمع‌آوری نمونه برای تشخیص بیماری‌های عفونی.

کتاب 344 صفحه‌ای «میکروب شناسی، قارچ شناسی و انگل‌شناسی» (با عنوان فرعی تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی هنری) در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 17 هزار و 500 تومان راهی بازار شده است.