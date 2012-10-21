سکوت پیرامون اعزام هنرمندان به حج ادامه دارد/ متولی اصلی کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه هفته گذشته انتشار تصاویری از صف عازمان سفر حج در برخی رسانه‌ها، اخبار غیررسمی پیرامون تکرار سناریوی بهره‌مندی جمعی از هنرمندان از سهمیه‌ ویژه‌ سفر به حج را رسمیت بخشید. این خبر از آنجا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که رئیس جدید سازمان حج و زیارت چندی پیش صراحتاً وعده داده بود که امسال هیچ گروه و صنفی سهمیه ویژه‌ برای برای بهره‌مندی از امتیاز سفر به حج نخواهند داشت.

ابهامات سریالی درباره یک سهمیه سالانه!

ابهام درباره این موضوع آنجا جالب توجه می‌شود که پیگیری رسانه‌ها برای جویا شدن از کیفیت انتخاب و گزینش این گروه از هنرمندان، پس از یک هفته هنوز به جایی نرسیده‌است و هیچ یک از نهادها و سازمان‌های فرهنگی، پاسخ روشن به این پرسش نداد‌ه‌اند. اتفاقی که متأسفانه نه فقط امسال که در چند سال اخیر و با انتشار اخباری مشابه تکرار شده‌است.

هنرمندان در سال‌های گذشته نیز عازم سفر حج شده‌اند

سال گذشته نیز اعزام بازیگرانی چون محمدرضا شریفی‌نیا، حسام نواب‌صفوی، محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، مهناز افشار و... چنین موج اعتراض و ابهامی را در رسانه‌ها به راه انداخت اما به‌واسطه سیاست سکوت مسئولان سینمایی مشمول گذشت زمان شد و کلیه پرسش‌ها بدون یافتن پاسخ به بایگانی سپرده شد.

جالب اینکه هر سال نیز مهمترین متولی فرهنگ و هنر یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی، خارج از گود می‌ماند و در پیگیری‌های رسمی و حتی اخبار غیررسمی، ردپایی از مسئولان این وزارتخانه نیست. اتفاقی که امسال نیز با اظهارات سخنگوی سازمان سینمایی تکرار شد.

ما همه مخالفیم

سعید رجبی‌فروتن هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر صراحتاً اعلام کرد سازمان سینمایی در زمینه انتخاب و اعزام این هنرمندان هیچ نقشی نداشته‌ و باید از دفتر وزیر ارشاد پیگیر این موضوع شد. پیگیری مهر برای پاسخ‌گرفتن از مسئولان وزارت ارشاد هم تا لحظه انتشار این گزارش بی‌نتیجه بوده‌است.

هم‌زمان برخی رسانه‌ها به نقل از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نوشتند وزیر ارشاد هم در پاسخ به پیگیری نمایندگان درباره جزئیات این اعزام، تأکید کرده‌است: "من هم با این کار مخالفم"؛ اظهارنظری که در صورت صحت آن می‌توان مطمئن شد علاوه‌بر سازمان حج و زیارت، وزارت فرهنگ و ارشاد هم علاقه‌ای به تخصیص این سهمیه سالانه نداشته و اساسا تصمیم‌گیری در این‌باره جای دیگری صورت گرفته‌است!

در این میان نه فقط پیگیری رسانه‌ها به در بسته خورده ‌که گویا اعتراض چندباره نمایندگان مجلس که در همین هفته گذشته در رسانه‌ها انعکاس زیادی داشت نیز در این زمینه بی‌نتیجه بوده‌است.

روی دیگر سکه "عدم شفافیت"



هم‌زمان با سکوت مسئولان فرهنگی درباره این سفر اما یکی از بازیگران سرشناس سینما که نامش سال گذشته در میان مسافران بهره‌مند از سهمیه بود و امسال نام مادرش در فهرست هنرمندان عازم حج درج شده بود، در واکنش به این اخبار با انتشار یادداشتی گلایه‌آمیز در صفحه شخصی خود در اینترنت تأکید کرد: "مادر من با هزینه شخصى و با طى کردن مراحل ادارى در چند سال گذشته و طبق نوبت ماندن عازم حج شده‌است."

این واکنش بیانگر روی دیگری از سکه عدم شفافیت مسئولان پیرامون این اخبار است. نبود مأخذی مشخص و معین برای انتشار اخبار رسمی و نیز پاسخ‌خواهی در این زمینه باعث گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای می‌شود. گمانه‌زنی‌هایی که بی‌تردید دستمایه برخی اجحاف‌ها و قضاوت‌های نادرست نیز خواهد شد.

پاسخگوی ابهامات کیست؟



براساس اخبار منتشر شده هفته گذشته تعدادی از بازیگران سینما و تلویزیون، با استفاده از سهمیه مخصوص با پرواز شماره 1532 تهران را به مقصد جده ترک کردند تا اعمال حج تمتع را به جا آورند. تینا آخوندتبار، لعیا زنگنه، سحر قریشی، رزیتا غفاری، شهرزاد کمال‌زاده، سمانه پاکدل، زهرا عاملی و ماه‌چهره خلیلی از جمله حاضران در این کاروان بودند. همچنین شنیده شده بهنوش طباطبایی، امیرحسین مدرس، جهانبخش سلطانی، محمدعلی باشه‌آهنگر و برخی دیگر از سینماگران نیز در این کاروان حضور داشته‌اند.

با توجه به ترکیب این بازیگران و به یادآوردن گلایه‌های سال گذشته برخی هنرمندان مبنی‌بر این که "اگر هم قرار بر در نظر گرفتن سهمیه است باید اولویت با پیشکسوتان باشد"، این سوال جدی مطرح می‌شود که به‌واقع متولی گزینش و اعزام این هنرمندان به سفر حج کیست؟ اگر ارشاد و سازمان حج و زیارت در این زمینه سکوت کرده‌اند واقعاً پاسخگوی ابهامات کدام نهاد و ارگان است؟