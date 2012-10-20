15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری شاندیز

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رجب زاده اظهار داشت: ظرفیت اجرای پروژه های گردشگری در این منطقه وجود دارد و امیدواریم با برنامه ریزی مسئولان مربوطه و حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی همه این ظرفیت ها فعال شود.

وی بیان کرد: تاکنون کمتر از 30 درصد ظرفیت گردشگری شهر شاندیز با در نظر گرفتن پروژه های در دست اجرا، فعال شده و هنوز این منطقه ظرفیت های بالقوه بسیاری دارد.

وی بیان کرد: تلاش تمامی مسئولان شهر شاندیز باید در راستای فعال کردن میزان بیشتری از این ظرفیت ها باشد.

وی افزود: بدین منظور در حال حاضر پروژه هایی همچون پروژه بزرگ گردشگری پدیده شاندیز، هتل کشتی و احداث تعدادی واحد اقامتی کوچک در قالب هتل و هتل آپارتمان در دست اجرا قرار دارد.

وی اجرای منطقه نمونه بین المللی گردشگری به مساحت یک هزار و 200 هکتار در شاندیز را دیگر پروژه مهم گردشگری این شهر عنوان کرد.

شهردار شاندیز ادامه داد: اجرای این پروژه که در آن 35 دهکده گردشگری در نظر گرفته شده با برخی مشکلات اداری مواجه است در حالیکه احداث آن به عنوان یکی از پروژه های بزرگ گردشگری کشور، می تواند این منطقه را متحول کند.

رجب زاده اظهار داشت: گروهی از مشاوران خارجی و داخلی، طرح این منطقه گردشگری را تهیه کردند که از قوی ترین طرح های گردشگری کشور مبتنی بر سلامت و انرژی پاک می باشد که امید است مشکلات آن هر چه سریعتر برطرف شود.

وی با بیان اینکه این طرح بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال زمینه سرمایه گذاری دارد، گفت: بخش خصوصی از همکاری در این پروژه استقبال کرده است.

شهردار شاندیز احداث نخستین باغ شهر در شکل و طرحی استاندارد را دیگر پروژه مهم گردشگری این شهر اعلام کرد و افزود: در این باغ فضاهای عمومی، ورزشی و خدماتی پیش بینی شده است.

رجب زاده افزود: حمایت از بخش خصوصی به منظور توسعه فضاهای اقامتی موقت در قالب هتل آپارتمان از دیگر اقداماتی است که در راستای ماندگاری زائران و مسافران در این منطقه صورت می گیرد.