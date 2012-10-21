محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ اهدای کتاب در میان خانواده ها و مسوولان از 20 آبان ماه برگزار می شود.

وی افزود: همچنین کتابخانه های اتاق مسوولان و مدیران ارشد کشور مملو از کتاب های اهدایی است که گاه ممکن است هیچ کدام از آنها را نخوانند و با راه اندازی این جشنواره، مسوولان ترغیب به اهدای کتاب به کتابخانه مجموعه های اموزشی و مدارس می شوند.

به گفته محمدی، پیش بینی می شود که همزمان با راه اندازی این جشنواره، بیش از 10 میلیون کتاب به کتابخانه های مدارس و مجموعه های آموزشی اهدا شود. ضمن آنکه این اقدام بهانه ای برای ساماندهی کتابخانه های مدارس براساس رده های سنی دانش آموزان است.

رونمایی از بسته امورات قابل واگذاری به دانش آموز در 13 آبان

مدیر کل فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش درباره برنامه های روز دانش آموز که مصادف با 13 آبان ماه است، تصریح کرد: امسال 13 آبان ماه مصادف با عید غدیر است که دانش آموزان تهرانی به صورت نمادین مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا راه پیمایی خواهند کرد. ضمن آنکه دانش آموزان سراسر کشور در این روز راه پیمایی خواهند کرد.

این مقام مسوول ادامه داد: از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در روز و هفته دانش آموز رونمایی از بسته امورات قابل واگذاری به دانش آموزان است که پس از بررسی های لازم در حدود 38 فعالیت مانند مربی یار، اجرای برنامه صبحگاهی، مربی یار بهداشت، مدیریت کتابخانه و ... است که از این به بعد مسوولیت این برنامه ها برعهده دانش آموزان است.

اکران 80 فیلم کودک و نوجوان در هفته دانش آموز

وی اظهار داشت: اکران 80 فیلم کودک و نوجوان در سینماهای کانون های تربیتی از برنامه های دیگر در هفته دانش آموزی است. این فیلم ها برای نخستین بار است که در سینما اکران می شود.

محمدی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی گفت: انتخابات شورای دانش آموزی دوم آبان ماه میان 10 میلیون دانش آموز در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: این انتخابات در میان دانش آموزان چهارم دبستان تا سوم دبیرستان برگزار می شود و تبلیغات انتخابات در حال حاضر در مدارس شروع شده است.