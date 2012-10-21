پایه های ضعیف ورزش قهرمانی/جمعیت یک میلیونی و 25 هزار ورزشکار همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش در همه دوران ها زمینه ساز ایجاد شادی و نشاط در میان افراد بوده و امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ورزش باعث جدایی افراد از زندگی ماشینی میشود، علاوه بر آن تمام ورزشکاران قهرمانی خودرا در عرصه های مختلف با ورزش همگانی به دست آورده اند.

امروزه ورزش همگانی بیشتر در محیط های باز مانند پارک و در بین افراد میانسال و سالخورده رایج است. در حالی که کشور برای قهرمان پروری نیاز به ایجاد انرژی در بین نسل جوان دارد.

در تقویم کشور روز ملی ورزش همگانی به ثبت رسیده در حالیکه این موضوع در جامعه نقش پررنگی ندارد و بیشتر اوقات به عنوان حاشیه و تفریح محسوب می شود.

در شهر شیراز مانند سایر نقاط کشور شهروندان آنگونه که باید به ورزش همگانی اهمیت نمی دهند و گاهی ارگان های مختلف در مناسبت های خاص اقدام به برگزاری راهپیمایی خانوادگی می کنند.

این موضوع در حالی اتفاق می افتد که شیراز از گذشته مهد پرورش قهرمانان بزرگ در رشته های گوناگون ورزشی بوده است.

شاید اگر مسئولان مرتبط با ورزش همگانی امروزه برای گسترش این ورزش در خانواده های شیرازی تلاش نکنند در آینده شاهد کمرنگ شدن نقش شهرشیراز در ورزشهای قهرمانی کشور باشیم.

رییس اداره ورزش و جوانان شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت:در شرایط کنونی اداره ورزش و جوانان تنها متولی ورزش همگانی نیست بلکه سایر ارگانهای دولتی، نظامی نیز باید برای رشد بیشتر این ورزش در خانواده ها تلاش کنند.

حسام زارع مهذبیه ادامه داد: برای گسترش ورزش همگانی در شهر شیراز شهرداری در مناطق مختلف امکانات مناسبی را ایجاد کرده که اداره ورزش و جوانان نیز در این راستا مربیانی برای آموزش ورزش همگانی به مراکز معرفی میکند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، ارگانهای مختلف در هفته های خاص برنامه های راهپیمایی و ورزش همگانی را با همکاری و هماهنگی اداره ورزش و جوانان برگزار می کنند.

توسعه ورزش همگانی تضمین کننده سلامت روحی مردم است

رئیس اداره ورزش و جوانان تاکید کرد: با توجه به اینکه توسعه ورزش همگانی یعنی تضمین سلامت روحی و جسمی جامعه و مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی، ارگانهای مختلف شهر باید برای رشد و گسترش این رشته همکاری کنند.

زارع مهذبیه یادآور شد: هیئت همگانی از 25 کمیته مانند،ماهیگیری، طناب کشی،یوگا، طبیعت گردی،چوگو و غیره تشکیل شده که بخاطر سهل الوصول بودن زیرساختها امکان دسترسی به این رشته ها راحت است.

وی ابراز کرد: هم اکنون بصورت عمومی در شیراز بیش از پنج هزار نفر در طول هفته به ورزش همگانی می پردازند و بطور رسمی نیز 25هزار بیمه شده در رشته های مختلف ورزش همگانی فعالیت می کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان همچنین خواستار مشارکت بیشتر دستگاههای دولتی در فعالیت مربوط به ورزش همگانی شهر شیراز شد تا بدین وسیله مردم گرایش بیشتری به سمت ورزش قهرمانی پیدا کنند

ورزش همگانی زمینه ساز حفظ تندرستی

رئیس هیئت ورزشهای همگانی شیراز نیز در این خصوص اظهار داشت: ورزش یکی از بهترین ابزار تربیتی برای تزریق روحیه ونشاط به مردم است که منجر به ایجاد پویایی در جامعه می شود.

حیدر روزیطلب افزود: برای ایجاد زمینه مناسب جهت ترغیب و مشارکت اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی ورزش همگانی بسیار موثر است اما بخش فراوانی از برنامه های توسعه ورزش همگانی نیاز به همکاری سایر ارگانها دارد.

وی عنوان کرد: توسعه ورزش همگانی منوط به تغییر نگرش مسئولان جامعه است که در این راستا باید با فرهنگسازی مناسب و بهره گیری از تمام ظرفیت ها، برنامه ریزی مناسبی را انجام داد.

مشخص نبودن تعداد ورزشکاران فعال در زمینه ورزش های همگانی باعث می شود تا در بخشهای قهرمانی نیز مشکلات فراوانی ایجاد شود.

از این رو مسئولین با ساماندهی و شناسایی ورزشکاران فعال در این رشته می توانند پایه و اساس محکمی برای رشد ورزش در سطح قهرمانی فراهم کنند.

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گزارش: نغمه هنردار