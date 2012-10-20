دومین جشنواره سنگنوردی بیستون در کرمانشاه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره 46 سنگنورد خارجی از کشورهای استرالیا‌، آلمان‌، فرانسه‌، ایرلند‌، سوئد‌، دانمارک‌، اسلوونی‌، ایتالیا‌، ترکیه و انگلستان حضور داشتند که 15 نفر از آنان را بانوان تشکیل می‌داد.

80 سنگنورد ایرانی نیز در دومین جشنواره بیستون شرکت داشتن دکه بیشتر آنها کرمانشاهی بودند.

حضور سباستین بوئن سنگ‌نورد 19ساله‌ و صاحب‌نام فرانسوی از جمله موارد قابل توجه این جشنواره است و این سنگنورد جزو برترین سنگنورد جوان دنیا است که موفق شد بهمراه تیم سرشناسی اقدام به صعود از یکی از دشوارترین دیواره های کوه بیستون کرمانشاه کرد و مسیری دشوار را گشایش کند.

شیب این مسیر در مقاطعی منفی و گاه با درجه‌ سختی‌ بالای 8 و حتی 9 بوده و این سنگ‌نورد جوان و توانمند موفق شد این مسیر را تا انتها گشایش کرد و نیز برای کنترل مجدد، به مسیر گشایش شده صعود کرد.

بند بازی در ارتفاع بالا از جمله رشته های جذاب و مفرحی است که در داخل و خارج از کشور طرفداران بسیاری دارد.

و این جشنواره با بندبازی تئو سانسون از جمله بند بازان معروف جهان بشمار میرود ودر بخش جنبی جشنواره سنگ نوردی بیستون اقدام به عبور از بند به طول نزدیک به یکصد متر در ارتفاع بسیار بلند کرد ادامه پیدا کرد.

نهایتا در شامگاه 28 مهر ماه با گرفتن عکس یادگاری تیم های شرکت کننده خارجی در کنار کوه تاریخی بیستون خاتمه پیدا کرد.

دیواره کوه بیستون در استان کرمانشاه، دو هزار و 700 متر ارتفاع دارد و احتمالا در سال 93 نیز شاهد برگزاری چنین جشنواره ای باشد.