مشارکت اولیا و مربیان به رشد و تعالی جامعه منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله کلانتری ظهر شنبه در مراسم پیوند اولیا و مربیان استان لرستان با اشاره به اهداف انجمن اولیا و مربیان اظهار داشت: هدف این انجمن فراهم آوردن زمینه لازم برای مشارکت اولیا و مربیان در امر تعلیم و تربیت است.

وی با بیان اینکه مشارکت این دو نهاد ارزشمند به رشد و تعالی جامعه منجر می شود تصریح کرد: به طور حتم عدم مشارکت دو نهاد خانواده و مدرسه منجر به ایجاد آسیبهای اجتماعی و دوگانگی ارزشی میان دانش آموزان می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه هرچه این دو نهاد با یکدیگر هماهنگی داشته باشند تحقق اهداف در امر تعلیم و تربیت راحت تر خواهد بود بیان داشت: به طور حتم مشارکت نهاد خانواده و مدرسه در سرعت بخشیدن به تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاثیر گذار خواهد بود.

کلانتری با بیان اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، افزود: در این راستا باید همه تلاش خود را برای هرچه بهتر اجرا شدن این سند به کار بگیریم.

وی با بیان اینکه 30 سال امر تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش مبتنی بر تقلید بوده است، ادامه داد: به این دلیل است که هرچه آموزش و پرورش تلاش می کرد خروجی مطلوبی به دست نمی آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه طی این 30 سال فاصله معنادارای در آموزش و پرورش با ارزشهای اسلامی احساس می شود، افزود: در این راستا تدوین سند تحول بنیادین برای بومی سازی و آموزش و پرورشی مبتنی بر فرهنگ کشورمان در دستور کار قرار گرفت.

کلانتری با تاکید بر اینکه با استفاده از این سند امر تعلیم و تربیت تسهیل می یابد گفت: به طور حتم با اجرای این سند از امکانات آموزشی، فرهنگی، تربیتی و ... کمال استفاده را خواهیم داشت.