لزوم مهار افکار مزاحم تونل اضطراب/ افسردگی سوغات مدرنیته

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله سازمان بهداشت جهانی با توجه به فراوانی مشکلات روانی موجود در دنیا، شعاری را مطرح و سران کشورها را به توجه و ارائه راهکار برای آن فرا می خواند، امسال نیز، شعار" افسردگی یک بحران جهانی" مطرح شده است.

آموزش و پرورش خراسان رضوی در گرامیداشت هفته بهداشت روانی در مدارس این شعار را به" افسردگی را در دانش آموزان جدی بگیریم" تغییر داده است.

به عقیده کارشناسان روانشناسی، افسردگی یکی از مهمترین بیماریهای ناتوان کننده ای است که امروزه تعداد زیادی از مردم جهان درگیر آنند.

تعریفی بر افسردگی

افسردگی، توانایی افراد را در عملکرد، تفکر و احساس تحت تاثیر قرار می دهد، به طور ویژه این بیماری یک مشکل عاطفی است که با غمگینی، یاس و نا امیدی فراگیر مشخص می شود.

یک کارشناس ارشد مشاوره با بیان این موارد می افزاید: فرد افسرده اغلب لذت بردن از زندگی را مشکل می یابد، احساس تنهایی شدید می کند و حوصله درگیر شدن با فعالیتهای روزمره زندگی را ندارد.

حمید شبانی می افزاید: کسانی که از افسردگی رنج می برند ممکن است نوسانهای خلقی شدیدی را تجربه کنند و یا بخواهند که از تعاملات اجتماعی کناره گیری کنند.

وی می گوید: افراد افسرده نسبت به افراد شادمان و سهل گیر، آمادگی بیشتری برای مریض شدن دارند.

شبانی با اشاره به پژوهشهای انجام شده در این خصوص اظهار می دارد: حالتهای ترس می توانند عملکرد دستگاه ایمنی بدن را مختل کنند،همچنین خنده دو هورمون به نامهای "آندروفین"و "آنکفالین"را که مسکن درد، تنش و افسردگی هستند از مغز آزاد می کند.

این مشاور ادامه می دهد: البته باید بدانیم که همه مردم در دوره یا دوره هایی از زندگی خود دچار افسردگی می شوند، در بسیاری از موارد احساس غمگینی، واکنش طبیعی و مورد انتظار و متناسب با یک فشار یا موقعیت است، اما اگر احساس غمگینی یا افسردگی برای مدت زمانی طولانی تداوم یابد و در عملکرد روزانه شما اختلال ایجاد کند باید فورا چاره ای بیاندیشید و برای تغییر وضعیت خود اقدام کنید.

دلایل افسردگی

علل متعددی برای افسردگی ذکر می کنند. شبانی در این مورد متذکر می شود: مواجه شدن با بحرانهای زندگی مثل فوت والدین،عدم روابط معنا دار با اطرافیان و جامعه، ترک منزل و مشکلات تحصیلی از جمله مواردی است که موجب افسردگی می شود.

وی ادامه می دهد: تعارض و درگیری با والدین، نگرانی در مورد آینده و عوامل متعدد محیطی و زیست شیمیایی دیگر نیز در ایجاد این مشکل نقش دارد.

نشانه ها و علائم این بیماری در چهار بعد هیجانی، رفتاری، ذهنی، و جسمی جست و جو می شود.

متخصصان روانشناسی و روانکاوان بر این باورند که در بعد هیجانی، کندی در ابراز عواطف، گریه کردن های مکرر، ناتوانی از لذت بردن از زندگی و احساس عمیق گناه و شرم از جمله مواردی است که در این دسته می گنجد.

آنان متذکر می شوند: احساس نا امیدی در زندگی، احساس سردی یا دوری نسبت به خانواده و دوستان، احساس حقارت و خود کم بینی، احساس پوچی و بی هدفی در زندگی نیز از دیگر نشانه های بیماری عصر حاضر است.

شبانی علائم رفتاری افسردگی را در کاهش علاقه و عدم شرکت در فعالیتهای گروهی و روزمره می داند و می افزاید: اختلال در عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی، ظاهر نامرتب و عدم علاقه به بهداشت شخصی، ناتوانی در مقابل مشکلات، غفلت از مسئولیتهای فردی و اجتماعی، تحریک پذیری و تغییر در خواب و خوردن، کناره گیری از مردم و افت تحصیلی از دیگر علائم است.

اگر در ذهن احساس خلا کرده و تمرکز و حافظه ضعیف شد باید دانست اینها از علائم ذهنی افسردگی است، شبانی در این باره معتقد است: احساس عدم توانایی در یادگیری مطالب درسی و اجباری، احساس ناتوانی در برقراری ارتباط بین مفاهیم و مطالب و احساس شک و تردید و بلا تصمیمی نیز از دیگر نشانه های ذهنی افسردگی است.

علائم جسمی

وی به علائم جسمی نیز اشاره می کند و می گوید: فقدان انرژی، خستگی مفرط، خوردن اجباری یا فقدان اشتها، سردرد ،پشت درد یا دردهای عضلانی عمومی بدون علت خاص از علامتهای غمگینی شدید است.

این مشاور تصریح می کند: مشکلات معدی، روده ای از قبیل معده درد، تهوع، تغییر کارکرد روده نیز از جمله مواردی است که علامتی بر افسردگی دارد.

یک متخصص بیماریهای مغز و اعصاب بیشترین مراجعات روزانه خود در مشهد را بیماران مضطرب و افسرده می داند.

عزیز الله حاتمی می افزاید: پس از این دو بیماری و بدتر از آن مخلوطی از بیماریهای یاد شده است که مردم را گرفتار و درمان را با مشکل مواجه می کند.

وی که سی سال مدرس دانشگاه نیز بوده است، توجه به سلامت روان،شادابی،عمل به تعالیم اسلام و سیره حضرت محمد(ص) را از راهکارهای مبارزه با افسردگی ذکر می کند.

بهداشت روان و مدرسه

محمد صابری، روانشناسی که 32 سال کار درمانی و هیبنوتیزم نیز انجام می دهد در خصوص بهداشت روان مدارس، می گوید: بهداشت روانی را در دانش آموزان، خانواده، مشاوران و مدیریت کلان برآموزش و پرورش بایستی جست و جو کرد.

وی می افزاید: معلم یا مشاوری که خود امنیت ندارد چگونه می تواند روی امنیت دانش آموزان کار کند.

وی نقبی به عملکردهای درست و غلط هسته های مشاوره، امور تربیتی، نظام جدید و مشاوره می زند و بیان می کند: در گذشته یا جایگاه قانونی نداشتیم یا حیطه وظایف مشخص نبود و بر عملکردها، خدشه وارد می شد، تا جایی که ضربه اش بیشتر از سودش بود.

وی می گوید: دغدغه دهه 70 در آموزش و پرورش اعتیاد دانش آموزان و پنجره های باز طرح نظام جدید بود، از سوی دیگر اضطراب کنکور نیز مضاعف می شد.

وی دهه 80 را زمان جان گرفتن مراکز مشاوره در ایران معرفی و اضافه می کند: پدیده ماهواره و آسیبهای در حال رشد آن زمان حتی مراجع حوزه علمیه را نیز نگران ساخته بود.

وی مشکلات اکنون نوجوانان محصل را بی انگیزگی، استفاده از قرصهای روان گردان، ماهواره و موبایل و افسردگی می داند و می افزاید: در کنگره جهانی فلسفه مطرح شده است که بزرگترین دغدغه جهان امروز، خودکشی است.

راهکارهای عملی برای مقابله با افسردگی

متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که شناخت دلایل افسردگی یکی از مهمترین راههای درمان است.

شبانی در این مورد می گوید: هدفمند زندگی کردن، انجام ورزشهای پرتحرک از جمله شنا، دو و تنیس، همچنین تدوین برنامه ای برای زندگی می تواند راهکاری مناسب باشد.

وی می افزاید: اختصاص زمانی خاص برای تفریح و بازیهای خوشایند، استراحت کافی و خواب مناسب، داشتن رژیم غذایی متعادل و خندیدن به هر بهانه ای نیز از دیگر راههای مبارزه با افسردگی است.

این کارشناس ارشد مشاوره تاکید می کند: باید از ورود افکار مزاحم و منفی به ذهن جلوگیری کرد و پس از انجام کاری مثبت و مفید از خودمان تشکر و پذیرایی کنیم، باید منابع انرژی خود نظیر حمام کردن، تلفن به یک دوست را شناسایی و در مواقع لزوم از آنها استفاده کنیم.

وی با بیان این که فعالیت اجتماعی و تقویت روابط اجتماعی نیز بسیار کارساز است، می گوید: خوشبینی نسبت به آینده، و پرهیز از گوشه گیری و تنهایی نیز راه دیگر مبازه با این بیماری روحی است.

شبانی به بیدار شدن اول وقت اشاره و تاکید دارد: محدود ساختن مصرف قند و تغییر شیوه زندگی نیز از دیگر راهکارهای اساسی است.

این در حالی است که اگر علائم ادامه یافت بایستی به یک متخصص مراجعه کرد چرا که ترکیب دارو و روان درمانی موثرترین شیوه درمان افسردگی است.

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گزارش:عزت خیابانی