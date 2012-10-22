افزایش ظرفیت اینترنت کشور با یک کابل دریایی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که ظرفیت اینترنت کشور از طریق کابلی که برای نخستین بار با سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی داخلی صورت گرفته از 403 لینک STM1 به 467 لینک STM1 برابر با 73 گیگابایت بر ثانیه افزایش یافت.

براین اساس و با استفاده از کابل ایران ـ عمان ـ پیشگامان (POI) که باعث افزایش پهنای باند اینترنت کشور شده است این ظرفیت به تمامی مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت اعم از PAPها، شرکتهای مخابرات استانی و سازمانهای دولتی و خصوصی که متقاضی ظرفیت بالای 155 مگابیت برثانیه برابر با یک STM1 هستند واگذار می شود.

در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت از نزدیک بودن پایان طول عمر مفید کابل دریایی جاسک - فجیره خبر داده که با این وجود ظرفیت انتقالی پهنای باند این مسیر به سایر مسیرهای موازی انتقال پهنای باند اینترنت کشور منتقل شده است.