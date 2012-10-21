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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۹

شیطان شلوار لی می‌پوشد/

جواد رضویان با یک نقش جدی به سینما بازمی‌گردد

جواد رضویان با یک نقش جدی به سینما بازمی‌گردد

حضور جواد رضویان در فیلم "شیطان شلوار لی می‌پوشد" به کارگردانی علی عطشانی قطعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که هفته گذشته موفق به دریافت مجوز ساخت از اداره نظارت و ارزشیابی شد هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و تا کنون حضور جواد رضویان به عنوان بازیگر نقش اول مرد آن قطعی شده‌است.

رضویان قرار است در این فیلم نقشی جدی و کاملا متفاوت با آنچه را تاکنون از وی دیده شده‌است، ایفا کند و کارگردان فیلم در حال رایزنی برای انتخاب بازیگر نقش شیطان از بین گزینه‌های موجود است.

علی عطشانی

از دیگر عوامل قطعی این فیلم می‌توان به پیمان عباسی در مقام فیلمنامه‌نویس، محسن کاسه‌ساز به‌عنوان جانشین تهیه‌کننده، حسن مصطفوی در مقام مدیر تولید و مانفرد اسماعیلی به‌عنوان دستیار اول و برنامه‌ریز اشاره کرد.

حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کنندگی تازه‌ترین فیلم عطشانی را برعهده دارد. فیلم "شیطان شلوار لی می‌پوشد" پنجمین فیلم سینمایی علی عطشانی است که طبق اعلام گروه تولید در جشنواره فجر امسال به نمایش درخواهد آمد.

جواد رضویان بازی در سینما را در سال 84 با بازی در فیلم "شارلاتان" آغاز کرد و پس از آن به‌ چهره ثابت جنس خاصی از آثار کمدی سینمای ایران تبدیل شد.

"اخلاقتو خوب کن" در سال 90 آخرین حضور سینمایی رضویان در این قالب بوده‌است و حضور در فیلم تازه علی عطشانی در نقشی کاملاً جدی می‌تواند به نقطه عطفی در کارنامه این بازیگر تبدیل شود.

کد مطلب 1724440

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